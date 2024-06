* LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE MONDIALE EST UN PROBLÈME MAJEUR POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS ÉMERGENTS.

* LE MARCHÉ DU TRAVAIL S'AFFAIBLIT MAIS N'EST PAS ENCORE ALARMANT, SELON JEFFREY GUNDLACH DE DOUBLELINE CAPITAL.

* JEFFREY GUNDLACH, DE DOUBLELINE CAPITAL, AFFIRME QUE LES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE FONDÉS SUR LES BESOINS SONT "ÉCRASÉS" PAR LES PRIX ÉLEVÉS.

* JEFFREY GUNDLACH, DE DOUBLELINE CAPITAL, AFFIRME QUE LE TAUX D'INFLATION VARIE EN FONCTION DE VOTRE STYLE DE VIE.

* JEFFREY GUNDLACH, DE DOUBLELINE CAPITAL, AFFIRME QUE LE MARCHÉ APPRÉCIE LE FAIT QUE LES HAUSSES SEMBLENT ENCORE NE PAS ÊTRE ENVISAGÉES.

* JEFFREY GUNDLACH, DE DOUBLELINE CAPITAL, DIT QUE LA POPULATION ACTIVE DIMINUE ET QUE LE TAUX DE PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL BAISSE.

* LE TAUX DE PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL EST DONC EN BAISSE.

* M. GUNDLACH DE DOUBLELINE CAPITAL DÉCLARE QUE SI LES PRIX DU PÉTROLE BAISSENT, NOUS ASSISTERONS À UN RELÂCHEMENT DE L'INFLATION.

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL DIT QUE CETTE RÉUNION SERA MARQUÉE PAR LA RÉDUCTION DES PRÉVISIONS DE LA FÉDÉRATION À UNE RÉDUCTION AU LIEU DE TROIS

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL, GUNDLACH, PENSE QUE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION S'ÉTABLIRA ENTRE 2,5 ET 2,75 % POUR LE RESTE DE L'ANNÉE.

* GUNDLACH DE DOUBLELINE CAPITAL DIT QUE L'ON PEUT S'ATTENDRE À DE TRÈS BONS RENDEMENTS DANS CERTAINES PARTIES DU MARCHÉ DES TITRES À REVENU FIXE, COMME LES PRÊTS BANCAIRES DE TYPE " BB ".

* LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL VA CHANGER RADICALEMENT DE DISCOURS D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE.

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL DIT QUE NOUS AVONS VU LE PIC DE CE CYCLE DANS LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES À LONG TERME ET PROBABLEMENT DANS LES FONDS FÉDÉRAUX.

* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DOUBLELINE CAPITAL DIT QU'IL S'ATTEND TOUJOURS À UNE RÉCESSION

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL, M. GUNDLACH, ESTIME QUE LA RÉCESSION AURA LIEU DANS UN AN

* DOUBLELINE CAPITAL'S GUNDLACH SAYS EVENT EVENTUELLEMENT AU NIVEAU D'AUJOURD'HUI, IL EST VALEUR DOLLAR COST AVERAGING INTO GOLD