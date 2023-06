(Alliance News) - Jersey Oil & Gas PLC a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé sa transaction d'amodiation avec NEO Energy dans la zone Greater Buchan en mer du Nord.

La société pétrolière et gazière en amont du plateau continental britannique a déclaré que chacune des sociétés détenait désormais une participation de 50 % dans les licences de la GBA, NEO devant devenir l'opérateur dans le cadre de l'accord.

Jersey a déclaré avoir reçu un paiement en espèces de 2 millions USD à la conclusion de l'accord et recevra 9,4 millions USD à la finalisation de la solution de développement pour les licences, 12,5 millions USD à l'approbation par l'Autorité de transition de la mer du Nord et 5 millions USD à l'approbation de chaque plan de développement de champ en ce qui concerne les découvertes pétrolières J2 et Verbier.

Elle prendra également en charge 12,5 % des coûts de développement du champ Buchan inclus dans le plan de développement approuvé par la NSTA.

Le directeur général Andrew Benitz a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu l'opération d'amodiation et d'avancer rapidement dans la finalisation de la solution de développement de la GBA. Avec l'itinéraire et le financement assurés pour la préparation du plan de développement du champ Buchan, notre attention se tourne maintenant vers la libération d'une valeur supplémentaire en obtenant un partenaire GBA supplémentaire avant l'approbation du FDP et en conservant une participation à part entière de 20 à 25 % dans le programme de développement".

Les actions de Jersey Oil & Gas ont augmenté de 2,2 % à 186,50 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

