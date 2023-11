(Alliance News) - Jersey Oil & Gas PLC a annoncé jeudi qu'elle avait accepté de céder à Serica Energy UK Ltd, une filiale de Serica Energy PLC, une participation de 30 % dans les licences de Greater Buchan Area.

Jersey Oil & Gas PLC est une société pétrolière et gazière en amont axée sur la région du plateau continental britannique de la mer du Nord, tandis que Serica Energy est une société pétrolière et gazière britannique axée sur la mer du Nord.

Une fois l'opération achevée, Jersey Oil détiendra une participation de 20 % dans les licences et prendra en charge la totalité des dépenses d'investissement nécessaires à la mise en production du champ Buchan.

Jersey Oil a déclaré que les conditions sont identiques à celles conclues avec Neo Energy au début de l'année. Les paiements en espèces combinés de ces deux accords s'élèveront à plus de 18 millions d'USD, auxquels s'ajouteront 20 millions d'USD une fois que le plan de développement du gisement aura été approuvé.

L'approbation du plan de développement du champ Buchan est prévue pour 2024, la première production étant attendue pour fin 2026.

"Nous sommes ravis d'annoncer la transaction d'amodiation avec Serica Energy. Non seulement elle apporte un nouveau partenaire de grande qualité à la coentreprise, mais elle libère une valeur exceptionnelle pour la société et nous permet d'atteindre nos objectifs globaux pour la stratégie d'exploitation du GBA", a déclaré Andrew Benitz, directeur général de Jersey Oil.

Mitch Flegg, directeur général de Serica, a déclaré : "Cette transaction démontre les avantages du bilan solide de Serica. Notre solidité financière nous permet de saisir les opportunités appropriées pour développer notre portefeuille et nous continuerons à adopter une approche très proactive en matière de développement commercial, tout en investissant dans notre portefeuille existant et en versant des dividendes à nos actionnaires. La transaction est structurée de telle sorte que la majeure partie de la contrepartie payable par Serica est conditionnelle et liée à l'avancement du projet".

Les actions de Jersey Oil ont bondi de 24 % à 244,20 pence chacune jeudi matin à Londres, tandis que les actions de Serica ont augmenté de 1,2 % à 209,20 pence chacune.

