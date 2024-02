(Alliance News) - Serica Energy PLC et Jersey Oil & Gas PLC ont annoncé lundi qu'ils avaient conclu l'accord d'exploitation de la zone de Greater Buchan.

Jersey Oil & Gas PLC est une société pétrolière et gazière en amont axée sur la région du plateau continental britannique de la mer du Nord, tandis que Serica Energy est une société pétrolière et gazière axée sur la mer du Nord britannique.

Serica Energy a déclaré que sa filiale Serica Energy (UK) Ltd a achevé l'acquisition de 30 % d'intérêts non exploités dans les licences P2498 et P2170 de Jersey Oil. Ensemble, les deux licences sont connues sous le nom de Greater Buchan Area.

L'accord a été annoncé pour la première fois en novembre.

À l'issue de l'accord, Serica a versé à Jersey Oil un montant de 6,8 millions d'USD. Au total, les transactions d'amodiation de la GBA permettent à Jersey Oil de recevoir jusqu'à 38 millions de dollars en paiements en espèces.

Mitch Flegg, directeur général de Serica, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir conclu cette transaction qui permet d'ajouter un troisième centre de production au portefeuille de Serica en mer du Nord. En tant que source nationale potentielle de pétrole et de gaz avec un faible niveau d'émissions de production, fournisseur d'emplois de qualité pour les travailleurs britanniques et générateur de recettes fiscales futures indispensables, Buchan est le type de projet dont le Royaume-Uni a besoin dans le cadre de la transition énergétique".

Les actions de Serica Energy ont augmenté de 2,1 % à 176,20 pence chacune à Londres lundi matin. Pendant ce temps, les actions de Jersey Oil ont bondi de 4,0 % à 179,34 pence.

