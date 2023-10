Kibo Energy PLC - société basée à Galway, Irlande, avec des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - accepte de vendre sa participation de 35% dans Kibo Energy Botswana Pty à Shumba Energy (Pty) Ltd pour 375.000 USD. La cession de la participation restante dans le projet de production d'électricité à partir de charbon au Botswana s'inscrit dans le cadre de son plan de désinvestissement de tous ses actifs dans le secteur du charbon. Kibo Energy Botswana comprend le projet de production d'électricité à partir du charbon de Mabasekwa, dont la valeur comptable était nulle au 31 décembre, avec une perte associée avant impôts de 3,56 millions de GBO.

Louis Coetzee, directeur général de Kibo, déclare que l'entreprise souhaite faire avancer les négociations en cours pour la cession de ses actifs houillers tanzaniens. "Cette vente est conforme à l'engagement de Kibo envers sa stratégie renouvelée d'acquisition et de développement d'un portefeuille d'actifs énergétiques durables et renouvelables et de mise en œuvre d'une cession appropriée et d'un désinvestissement ou d'un repositionnement de tous les actifs à base d'hydrocarbures et de charbon", déclare Coetzee.

Cours de l'action à la clôture mardi à Johannesburg : 2 centimes de rand

Variation sur 12 mois : en baisse de 67 %.

Cours de clôture de l'action à Londres : 0,051 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 73

