L'Alberta, la plus grande province productrice de pétrole du Canada, finalisera un programme d'incitation à l'investissement pour les technologies de réduction des émissions telles que le captage et le stockage du carbone dans les "prochains mois", a déclaré mardi le ministre de l'énergie de la province, Brian Jean.

Le captage et le stockage du carbone (CSC) sont considérés comme un outil essentiel pour aider l'industrie pétrolière et gazière très polluante du Canada à réduire ses émissions sans diminuer sa production, mais les entreprises hésitent à prendre des décisions définitives en matière d'investissement en raison des coûts élevés que cela implique et font pression pour obtenir davantage de soutien de la part des pouvoirs publics.

Le programme d'incitation de l'Alberta, qui viendrait s'ajouter au crédit d'impôt à l'investissement du gouvernement fédéral annoncé l'année dernière, constituerait une avancée majeure pour l'industrie naissante du CSC au Canada et pourrait faire avancer les projets.

M. Jean a déclaré que les mesures d'incitation, qui seront similaires au programme d'incitation pétrochimique existant de l'Alberta, devraient être conçues correctement, et qu'il s'entretenait avec les parties prenantes.

"Nous allons nous assurer que nous menons une consultation solide pour bien faire les choses", a déclaré M. Jean lors d'une interview accordée à Reuters. "Si nous y parvenons, cela signifie que nous assisterons à un nouveau boom économique en Alberta.

Le gouvernement fédéral du premier ministre libéral Justin Trudeau vise des émissions nettes nulles d'ici 2050. Mais les producteurs de pétrole du Canada, quatrième producteur mondial, sont aussi les plus gros pollueurs du pays.

Un certain nombre d'entreprises, dont Enbridge Inc, TC Energy et un groupe connu sous le nom de Pathways Alliance, composé des six plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada, proposent de construire d'importants centres de stockage de CSC.

Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, a demandé à M. Jean, dans une lettre de mission envoyée en juillet, de mettre en place un programme d'incitation pour les technologies telles que le CSC, le lithium pour les batteries et le développement de la géothermie.

Toutefois, l'Alberta, qui s'est également fixé pour objectif de parvenir à une émission nette nulle en 2050, s'est heurtée à plusieurs reprises à Ottawa au sujet d'objectifs intermédiaires et d'un plafond promis pour les émissions de pétrole et de gaz, qui devrait être annoncé dans le courant de l'année.

Depuis l'année dernière, Ottawa et le gouvernement de l'Alberta s'exhortent mutuellement à contribuer davantage au financement public de la technologie du CSC.