L'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole, a réduit dimanche le prix de février de son produit phare, le brut Arab Light, à son niveau le plus bas depuis 27 mois, selon un communiqué de la compagnie, face à la concurrence de fournisseurs rivaux et aux inquiétudes concernant la surabondance de l'offre.

Saudi Aramco a réduit le prix de vente officiel (OSP) de l'Arab Light chargé en février pour l'Asie de 2 dollars le baril par rapport à janvier, à 1,50 dollar le baril par rapport aux cotations d'Oman/Dubaï.

Cette baisse de prix est conforme aux attentes du marché, les raffineurs ayant demandé à l'Arabie saoudite des prix compétitifs par rapport au pétrole brut fourni par d'autres producteurs du Moyen-Orient et aux cargaisons d'arbitrage en provenance du bassin atlantique.

Le marché asiatique du pétrole physique s'est affaibli au cours du mois dernier, reflétant les attentes d'un resserrement de l'offre à court terme et d'une demande plus faible, certaines raffineries asiatiques devant être fermées pour maintenance au printemps de l'hémisphère nord. (Reportage de Muyu Xu, édition de Tomasz Janowski et Mark Potter)