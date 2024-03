L'Azerbaïdjan, qui accueillera cette année les négociations des Nations Unies sur le changement climatique, espère revoir à la hausse son objectif de réduction des émissions à temps pour l'événement, a déclaré jeudi le président entrant du sommet COP29.

L'économie de l'Azerbaïdjan repose sur le pétrole et le gaz, et son objectif actuel - réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % d'ici 2030 et de 40 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990 - est loin du niveau net zéro que les scientifiques affirment que le monde doit atteindre d'ici 2050 pour éviter les pires impacts du changement climatique.

Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie et des ressources naturelles, a déclaré que son ancien pays soviétique avait commencé à se préparer à envisager la mise à jour de son engagement national en matière de changement climatique (NDC).

"Ce n'est pas seulement une chance pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour tous les autres pays, de préparer et d'annoncer la mise à jour des CDN à Bakou en novembre de cette année", a déclaré M. Babayev lors d'une conférence du Financial Times à Londres, dans une interview enregistrée.

L'annonce de l'Azerbaïdjan intervient alors que Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a envoyé une lettre à tous les pays pour leur demander de renforcer leurs plans nationaux sur le climat jusqu'en 2035, de consolider leurs objectifs de réduction des émissions pour 2030 et de consacrer davantage d'argent au financement de la lutte contre le changement climatique.

"De manière critique, vos NDC 3.0 (nouveaux plans climatiques) et vos objectifs pour 2030 détermineront collectivement si le monde peut revenir sur une trajectoire d'émissions globales conforme à la limitation de l'augmentation de la température mondiale à 1,5C au cours de ce siècle, comme l'exige la science dans le cadre de l'Accord de Paris", a-t-il écrit.

M. Stiell participera à une réunion des ministres du climat des pays à Copenhague la semaine prochaine.

LA DÉTERMINATION À L'ÉPREUVE

M. Babayev, qui a passé deux décennies à la tête de l'entreprise publique azerbaïdjanaise de pétrole et de gaz, n'a pas précisé quel serait l'objectif modifié.

Des militants et certains climatologues ont critiqué sa nomination, estimant qu'elle s'inscrivait dans la continuité d'une tendance à voir des personnes ayant des liens étroits avec l'industrie pétrolière et gazière diriger les négociations mondiales sur la lutte contre le changement climatique.

Le pétrole et le gaz représentent 91 % des exportations de l'Azerbaïdjan, selon les données américaines pour 2022.

M. Babayev a déclaré que l'Azerbaïdjan s'était engagé à augmenter la part des sources d'énergie verte à 30 % d'ici 2030. Le pays est riche en ressources éoliennes et solaires inexploitées, mais aujourd'hui son énergie est presque entièrement produite à partir de combustibles fossiles.

Il a indiqué qu'il avait entamé des discussions avec des institutions financières, des banques, des militants et le secteur privé afin de jeter les bases d'un consensus lors du sommet sur la mobilisation de fonds supplémentaires pour aider les pays en développement à opérer leur transition énergétique.

La réunion de novembre à Bakou mettra à l'épreuve la volonté des gouvernements de lutter contre le changement climatique après une année exceptionnelle d'élections dans l'Union européenne, aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud.

La COP29 est l'occasion pour les pays de se mettre d'accord sur un nouvel objectif mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, afin d'aider les pays les plus pauvres à faire face à l'aggravation du changement climatique.

L'an dernier, le sommet sur le climat COP28, qui s'est tenu aux Émirats arabes unis, a été dirigé par le sultan Al-Jaber, chef de l'entreprise pétrolière publique du pays. Ce sommet a débouché sur le premier accord mondial visant à abandonner les combustibles fossiles, mais il n'a pas permis d'atteindre l'objectif d'élimination totale que plus d'une centaine de pays, dont l'Union européenne, les États-Unis et les petits États insulaires vulnérables sur le plan climatique, s'étaient fixé.