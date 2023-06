(Alliance News) - Les marchés européens devraient baisser légèrement mardi matin, selon IG futures, dans le sillage de la clôture négative d'hier qui a également caractérisé les marchés boursiers américains, où les effets du rebond de vendredi du rapport sur l'emploi américain ont été tempérés par "un rapport décevant sur les services ISM qui a dépeint une image mitigée de l'économie américaine".

"La faiblesse du rapport ISM sur les services contrastait fortement avec les autres chiffres du secteur des services, soulevant plus de questions que de réponses sur la force de l'économie américaine avant la réunion de la Fed la semaine prochaine", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

En outre, la réduction de la production de pétrole annoncée dimanche par l'Arabie saoudite, qui aurait normalement dû déclencher une forte hausse des prix du pétrole, "a d'abord vu les prix atteindre des sommets en un mois, mais la plupart des gains se sont rapidement évanouis en raison des inquiétudes concernant les perspectives de la demande", a ajouté l'expert.

La journée européenne sera marquée par la publication des ventes au détail et des indices PMI de la construction des principaux pays du bloc, attendus dans la matinée.

Le FTSE Mib devrait donc perdre 50 points ou 0,2 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 26 856,85.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le rouge de 15,5 points ou 0,2 pour cent, tandis que le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en baisse de 13,8 points ou 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort en baisse de 43,5 points ou 0,3 pour cent.

Parmi les plus petites valeurs italiennes cotées lundi soir, le Mid-Cap a cédé 0,7 % à 42 541,11, le Small-Cap a perdu 0,4 % à 27 384,65 et l'Italy Growth a baissé de 0,2 % à 9 142,15.

Hier, les mots de Lagarde ont eu un effet négatif avant tout sur les banques, UniCredit clôturant en bas de la liste des plus fortes capitalisations de Piazza Affari, en baisse de 2,3 %. Fineco est également en baisse, avec un recul de 2,1 %.

Parmi les banques, seule Monte dei Paschi di Siena a gagné du terrain, avec une hausse de 1,6 %.

En bas de la liste, Prysmian, Leonardo et CNH Industrial ont perdu entre 2,4 % et 1,1 %, reflétant la journée négative pour l'ensemble du secteur industriel.

Pirelli a baissé de 0,5 %. La journée d'aujourd'hui sera très importante pour le géant mondial du pneumatique, l'une des marques de luxe les plus connues d'Italie. Les dirigeants de Camfin et de Pirelli doivent être entendus au Palazzo Chigi dans le cadre de la procédure d'analyse de l'utilisation éventuelle du pouvoir d'or, qui permet au gouvernement, même sans détenir une seule action, de bloquer des opérations d'entreprise qu'il considère comme nuisibles aux intérêts stratégiques de l'Italie.

Dans le cas présent, par exemple, cela pourrait conduire au gel des droits de vote à l'assemblée générale du partenaire chinois, en faveur de la holding de la famille Tronchetti Provera.

Du côté des valeurs moyennes, les actions A de MFE ont perdu 0,4 % et les actions B ont cédé 0,7 % après que le groupe tchèque PPF, deuxième actionnaire derrière l'ancien Mediaset, soit monté à 15,04 % de Prosiebensat1, ravivant l'intérêt pour la chaîne allemande.

PPF a informé le marché qu'il détenait au total 11,6 % des droits de vote du groupe bavarois. A la mi-mai, MFE détenait une participation de 28,87% entre actions et instruments financiers, équivalant à 29,7% des droits de vote.

Comme Mediaset, le holding de la famille Kellner affirme être un investisseur à long terme "qui soutient l'entreprise". PPF est également historiquement lié au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui est fiancé à l'une des filles de Peter Kellner, le fondateur de PPF décédé dans un accident d'hélicoptère en Alaska en 2021.

Edison - qui ne cote que des actions d'épargne - a augmenté de 0,6 % après avoir annoncé lundi que l'agence Moody's avait confirmé le 2 juin la note à long terme de l'entreprise à Baa3 et modifié la perspective de négative à stable, à la suite d'un changement équivalent de la perspective de la note à long terme Baa1 d'EDF.

La confirmation de la note Baa3 d'Edison et le changement de perspective "reflètent la forte amélioration du profil de crédit de la société, suite à la sortie complète des activités E&P et à la concentration stratégique sur le gaz et le développement des capacités renouvelables en Italie", a déclaré la société dans une note.

La note prend également en compte "la solidité du bilan de l'entreprise, qui s'améliore ; la dynamique favorable des bénéfices et l'augmentation de la génération de trésorerie, grâce à l'augmentation de la capacité de production d'électricité ; l'optimisation de la flexibilité et l'indexation adéquate des contrats de gaz ; ainsi que l'exposition à long terme aux prix de gros de l'électricité en Italie".

Parmi les sociétés à petite capitalisation de la Bourse de Milan, KME Group a baissé de 0,8% après avoir annoncé que, suite à la réalisation des conditions préalables stipulées dans l'accord, KME SE, sa principale filiale, a exécuté l'accord signé avec Golden Dragon Precise Copper Tube Group pour la vente de sa participation de 50% dans la coentreprise KMD Holdings et l'achat de 100% des actions de KMD Connectors Stolberg.

L'exécution de la transaction, telle que prévue dans le contrat, a permis de dégager un produit net d'environ 53 millions d'USD, dont environ 43 millions d'USD liés à l'achat et à la vente des participations et au paiement des positions commerciales, ainsi que 10 millions d'USD pour le remboursement des prêts en cours.

Civitanavi Systems a terminé l'année à l'équilibre. La société a lancé le programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires le 27 avril.

Ainsi, à partir du 5 juin et jusqu'au 5 octobre 2024, des rachats de 1,5 million d'actions propres, correspondant à environ 4 % du capital social, pourront être effectués pour un montant maximum de 8,7 millions d'euros.

Parmi les PME, Technoprobe a cédé 1,1 % après que le PDG, Stefano Felici, a vendu un million d'actions de la société. Les actions ont été vendues au prix de 7,2 millions d'euros pour un montant total de 7,2 millions d'euros.

Italia Independent a gagné 14 %, enregistrant ainsi la meilleure performance de la liste, tandis que Fenix Entertainment a suivi avec une hausse de 10 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 32 506,78, le Hang Seng était légèrement dans le vert à 19 123,31, tandis que le Shanghai Composite a chuté de 0,8 pour cent à 3 205,33.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent à 33 562,86, le Nasdaq était en baisse de 0,2 pour cent à 13 229,43, et le S&P 500 a chuté de 0,2 pour cent à 4 273,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0724 USD contre 1,0719 USD à la clôture des marchés boursiers européens lundi. En revanche, la livre valait 1,2446 USD contre 1,2419 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,21 dollars contre 77,13 dollars lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 959,66 USD l'once contre 1 958,70 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, en Europe, la production industrielle de l'Espagne, prévue à 0900 CEST, une demi-heure avant la publication des PMI de la construction pour l'Italie, la France, l'Espagne et la zone euro. Le même indicateur sera publié pour le Royaume-Uni à 10h30 CEST. Pour la zone euro, les yeux sont également tournés vers les ventes au détail, attendues à 1100 CEST.

Aux États-Unis, les prévisions énergétiques de l'EIA sont attendues à 18h00 CEST et les stocks hebdomadaires de pétrole à 22h30 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

