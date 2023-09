(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi matin, au début d'une semaine importante en termes de données macroéconomiques et, en ce qui concerne Piazza Affari, de publication de plusieurs rapports semestriels.

Cette semaine, les données sur l'inflation américaine donneront au dollar une nouvelle direction, que l'on espère douce", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank. "La Fed a relevé ses taux de plus de 500 points de base et réduit son bilan de 1 000 milliards de dollars, ce qui a permis de maintenir le PIB autour de 2 %, tandis que l'inflation a chuté de manière significative, passant d'un pic de 9 % l'été dernier à environ 3 % cet été". Mais le pétrole brut a chuté de plus de 40 % entre l'été dernier et le printemps de cette année, et les prix ont augmenté de près de 30 % depuis lors. La Fed ne changera probablement pas d'avis lors de sa réunion de ce mois-ci, mais rien n'est moins sûr pour la réunion de novembre. Les données sur l'inflation de cette semaine seront déterminantes pour les attentes de novembre.

Quant à la Banque centrale européenne, poursuit l'analyste, le scénario de base est qu'il n'y aura pas de hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine, mais les décideurs européens pourraient annoncer une hausse de 25 points de base malgré la dernière faiblesse des données économiques.

Ainsi, le FTSE Mib devrait augmenter de 0,4 % après avoir clôturé en hausse de 0,3 % à 28 233,20.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le vert de 0,3 pour cent, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,5 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait ouvrir en hausse de 0,3 pour cent.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens vendredi soir, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,1 pour cent à 41 306,40, le Small-Cap dans le vert de 0,1 pour cent à 26 718,66, et l'Italie Growth en baisse de 0,1 pour cent à 8 756,34.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Saipem a clôturé en tête avec un gain de 4,9%. La société a annoncé qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats pour des actifs offshore en Côte d'Ivoire et en Italie, d'une valeur totale de 850 millions d'euros. Capital Fund Management a également augmenté sa position courte sur Saipem de 1,0 % à 1,12 %.

Banca Generali - en hausse de 0,2% - a déclaré vendredi que les entrées nettes pour le mois d'août étaient de 247 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis le début de l'année, les entrées nettes s'élèvent à 3,9 milliards d'euros.

BPER Banca a clôturé dans le vert de 0,8 % après que le conseil d'administration ait annoncé jeudi qu'il avait nommé le directeur général adjoint Gian Luca Santi au poste de directeur financier.

Azimut Holding a gagné 0,2 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait enregistré des entrées nettes positives de 529 millions d'euros en août, atteignant 4,8 milliards d'euros depuis le début de l'année, avec un objectif de 6 à 8 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année.

Pour le seul mois d'août, 92 % des entrées nettes ont été canalisées vers des produits de gestion d'actifs.

Eni a augmenté de 0,4 %, après avoir annoncé qu'elle avait placé avec succès une offre d'une valeur nominale totale de 1 milliard d'euros d'obligations convertibles de premier rang non garanties et liées au développement durable.

Malgré les chiffres de financement du mois d'août, FinecoBank a terminé le mois en queue de peloton et a chuté de 1,8 %. La société a enregistré une forte collecte nette de 648 millions d'euros pour le mois, contre 343 millions d'euros il y a un an, confirmant l'accélération de la trajectoire de croissance de la banque grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à une solide dynamique d'investissement.

Sur le Mid-Cap, ENAV a augmenté de 0,1% après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé quatre nouveaux contrats à travers ses filiales IDS AirNav et Techno Sky pour fournir des systèmes permettant d'optimiser les données de vol et d'améliorer l'efficacité de l'espace aérien, avec l'Inde, la Norvège, la Roumanie et le Kosovo.

Le montant total est d'environ 11 millions d'euros.

Webuild a clôturé en hausse de 0,3 % après avoir annoncé jeudi qu'elle poursuivrait sa croissance en Australie et qu'elle se développerait dans des segments nouveaux pour le groupe. La filiale australienne Clough a remporté le contrat de 420 millions de dollars australiens pour la construction du Shiplift dans le port de Darwin, sur la côte nord de l'Australie. Le projet comprend la construction d'un système moderne de levage, de manutention au sol et de mise à l'eau de navires de petite et de grande taille, qui consolidera le rôle de la ville côtière en tant que plaque tournante majeure pour la maintenance des navires et les services de soutien dans la région.

LU-VE a chuté de 5,6 % après avoir annoncé jeudi un bénéfice net de 19,1 millions d'euros pour le premier semestre, contre 33,2 millions d'euros en 2022.

Les revenus se sont élevés à 320,3 millions d'euros, contre 318,4 millions d'euros au 30 juin 2022.

Banca Ifis a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent après avoir annoncé mercredi soir qu'elle avait achevé le placement d'une émission d'obligations privilégiées de premier rang de 300 millions d'euros destinée aux investisseurs institutionnels.

Sur le segment des petites capitalisations, le conseil d'administration d'Eurotech - dans le rouge de 8,0% - a examiné et approuvé les résultats des six premiers mois, une période qui s'est soldée par une perte nette de 940 000 euros, contre une perte de 4,26 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de 2023 s'élève à 47,9 millions d'euros, contre 34,74 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022.

Mondo TV - en hausse de 1,6 pour cent - a annoncé vendredi que l'achat par Squirrel Media de la totalité de la participation de 74 pour cent de la société dans Mondo TV Studios a été finalisé.

Suite à cette transaction, Mondo TV devient officiellement un actionnaire minoritaire du groupe espagnol.

Gas Plus a cédé 1,8 % après avoir annoncé jeudi un bénéfice net de 18,2 millions d'euros pour le premier semestre, contre une perte de 6,9 millions d'euros au 30 juin 2022.

Le total des revenus s'est élevé à 90,8 millions d'euros, contre 77,1 millions d'euros au premier semestre 2022.

Cellularline a grimpé de 5,2 % après avoir publié ses chiffres pour le premier semestre de l'année mercredi, terminant avec une perte nette de 4 millions d'euros, une amélioration par rapport à une perte de 43 millions d'euros au 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 67,8 millions d'euros, contre 54,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, Italian Wine Brands - en baisse de 1,1% - a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, en exécution de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril.

Les achats, précise la société dans une note, porteront sur un maximum de 30 000 actions ordinaires, sans indication de valeur nominale, pour une valeur maximale fixée à 900 000 euros.

Ecosuntek a terminé en hausse de 1,3 % après avoir annoncé vendredi qu'au cours du premier semestre de l'année, la valeur de sa production s'élevait à 253 millions d'euros, contre 286,3 millions d'euros au cours de la même période en 2022, soit une baisse d'environ 12 %.

En Asie, le Nikkei était en baisse de 0,4 pour cent à 32 475,00, le Hang Seng a cédé 0,9 pour cent à 17 992,50 et le Shanghai Composite a augmenté de 0,8 pour cent à 3 141,43.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 34 576,59, le Nasdaq a terminé au-dessus du pair à 13 761,53 et le S&P 500 en hausse de 0,1 % à 4 457,49.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0727 USD contre 1,0712 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2512 USD, contre 1,2476 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,57 dollars contre 90,91 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échangeait à 1 927,35 USD l'once contre 1 945,15 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, en Italie, à 1000 CEST, c'est le tour de la production industrielle et, au même moment, en Chine, viennent la masse monétaire M2 et les données sur les nouveaux prêts hypothécaires.

De l'étranger, les données sur les attentes d'inflation des consommateurs américains arrivent.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Antares Vision, Beghelli, Centrale del Latte d'Italia, Iniziative Bresciane, Italian Design Brands, Landi Renzo, Newlat Food et PharmaNutra sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

