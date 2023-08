(Alliance News) - Les principaux indices européens, y compris Piazza Affari, ont tous confirmé une tendance négative à la mi-journée ce lundi.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,4 % à 28 465,8, le Mid-Cap est en baisse de 0,5 % à 41 933,53, le Small-Cap est en baisse de 0,4 % à 26 911,20 et l'Italie Growth est dans le rouge fractionnaire à 8 911,120.

Le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,4 %, le DAX 40 de Francfort perd 0,5 %, tout comme le FTSE 100 de Londres.

Sur le plan macroéconomique, l'indice économique Sentix pour la zone euro se situe à moins 18,9 points, soit 3,6 points de plus qu'en juillet, mettant fin à une baisse de trois mois, a rapporté le centre de recherche Sentix lundi.

Cependant, l'évaluation de la situation actuelle reste faible à moins 20,5 points alors que les attentes augmentent de 7,3 points à moins 17,3.

Sur le Mib, Banca Monte dei Paschi di Siena est resté le meilleur titre de la matinée, en hausse de 6,3% à 2,69 euros par action. Jeudi, le conseil d'administration a examiné les résultats pour les six mois au 30 juin, faisant état d'un bénéfice avant impôt de 615 millions d'euros, en hausse par rapport au bénéfice avant impôt de 44 millions d'euros enregistré au cours de la même période en 2022. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 1,08 milliard d'EUR, contre 658,5 millions d'EUR au premier semestre 2022.

Leonardo et Banco BPM ont également fait partie des quelques valeurs haussières, en hausse de 2,1 % et 1,4 % respectivement.

Azimut Holding a cédé 0,3% après avoir annoncé vendredi qu'il avait enregistré des entrées nettes positives de 513 millions d'euros en juillet, atteignant 4,3 milliards d'euros depuis le début de l'année avec un objectif annuel de 6 à 8 milliards d'euros.

Banca Generali - dans le rouge de 0,4 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait réalisé des entrées nettes de 455 millions d'euros en juillet, en baisse par rapport à 543 millions d'euros en juillet 2022.

Depuis le début de l'année, la collecte totale s'élève à 3,72 milliards d'euros, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de l'année dernière, où elle était de 3,59 milliards d'euros.

FinecoBank - en baisse de 0,4 % - a déclaré vendredi que la collecte nette en juillet a été confirmée à 486 millions d'euros, conformément aux estimations annoncées dans ses résultats du premier semestre. Depuis le début de l'année, la collecte nette s'élève à 5,7 milliards d'euros.

Interpump a clôturé en baisse de 4,2 % après avoir clôturé la journée de vendredi en baisse de 4,7 %. Le conseil d'administration a approuvé le rapport financier semestriel au 30 juin, qui fait état d'un bénéfice net consolidé pour la période en hausse de 21 %, passant de 139,5 millions d'euros à 168,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires net du premier semestre 2023 s'élève à 1,18 milliard d'euros, en hausse de 15 % par rapport à 1,02 milliard d'euros pour la même période de l'année précédente.

Sur le segment des cadets, Datalogic reste la meilleure valeur après quatre séances de baisse - en raison des résultats semestriels avec un bénéfice de 12,1 millions d'euros contre 8,8 millions d'euros au premier semestre 2022 - et reste fermement en tête avec une hausse de 6,3%.

Elle est suivie par illimity Bank, qui a augmenté de 1,6 pour cent, et qui a annoncé vendredi qu'elle avait approuvé ses résultats pour le premier semestre de l'année, dans lesquels elle a affiché un bénéfice net en hausse de 66 pour cent à 52,2 millions d'euros contre 31,5 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 97,7 millions d'EUR au 30 juin, contre 74,1 millions d'EUR, soit une hausse de 32 % en glissement annuel.

Le conseil d'administration de la MARR - en déficit de 3,3 % - a approuvé vendredi le rapport financier semestriel au 30 juin, qui se termine par un bénéfice net de 18,7 millions d'euros, contre 10,5 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le premier semestre s'est achevé sur un chiffre d'affaires total consolidé de plus de 1,0 milliard d'euros, contre 874,3 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Parmi les plus mauvaises performances, on trouve Saras, en baisse de 3,4 %. Elle a annoncé vendredi que Urion Holdings (Malta) Ltd avait vendu 6,1 millions d'actions ordinaires de la société Moratti.

Les actions ont été vendues à un prix moyen de 1,31 EUR par action, pour une valeur totale de 8,0 millions EUR. Trois fonds se sont positionnés sur le titre vendredi : Citadel Advisors a réduit sa position courte à 0,75 % contre 0,84 % ; Marshall Wace l'a augmentée à 1,54 % contre 1,46 % ; et WorldQuant a établi une position courte nette de 0,55 %.

Du côté des petites capitalisations, l'Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne - dans le vert de 1,0 % - a annoncé vendredi qu'il avait dépassé le record de 1,1 million de passagers en juillet, soit une amélioration de près de 90 000 passagers par rapport au mois précédent.

Le chiffre montre également une augmentation de 17% par rapport à juillet 2019, avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, et de 13% par rapport à juillet 2022.

Tesmec - dans le rouge de 1,2 pour cent - a déclaré que le conseil d'administration a examiné et approuvé le rapport financier au 30 juin, qui se termine par une perte nette de 2,6 millions d'euros - générée uniquement au premier trimestre, le deuxième trimestre étant essentiellement à l'équilibre - par rapport à un bénéfice de 7,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

TXT e-solutions - dans le rouge de 2,4 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait presque doublé son bénéfice net du premier semestre par rapport à l'année précédente, à 6,8 millions d'euros, contre 3,5 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Parmi les PME, Visibilia Editore et SIF Italia sont toutes deux suspendues avec une baisse théorique de 12%, à 0,48 EUR et 3,14 EUR, après la confirmation dimanche soir du décès prématuré de Luca Giuseppe Reale Ruffino, qui chez Visibilia était président et directeur général, ainsi qu'actionnaire majoritaire de la société, de même que chez SIF, où il était président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire à hauteur de 43%. Dagospia et Corriere della Sera ont rapporté la nouvelle, selon laquelle il s'agirait d'un suicide.

M. Ruffino, 60 ans, avait été nommé président du conseil d'administration en mars dernier.

FOS a augmenté de 0,6 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, à 11,3 millions d'euros contre 7,7 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Medica - en hausse de 1,9 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus consolidés préliminaires d'environ 33,6 millions d'euros, en hausse significative par rapport aux 20,4 millions d'euros du premier semestre 2022.

Svas Biosana - stable à 8,44 euros par action - a déclaré vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus de 55,0 millions d'euros, contre 44,5 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Masi Agricola - dans le rouge de 1,5 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre avec des revenus de 33,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 36,9 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 32 254,56, le Hang Seng était dans le rouge fractionné à 19 537,92 et le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,6 pour cent à 3 268,83.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 35 065,62, le S&P a terminé en baisse de 0,5 % à 4 478,03, et le Nasdaq a perdu 0,4 % à 13 909,24.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0971 USD contre 1,1038 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2723 USD contre 1,2781 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 85,55 USD contre 86,29 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 934,70 USD l'once contre 1 943,43 USD l'once vendredi soir.

