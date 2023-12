L'Inde achètera du pétrole vénézuélien car certaines raffineries du pays ont la capacité de traiter du pétrole brut lourd, a déclaré vendredi le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri.

Les raffineurs indiens ont déjà repris leurs achats de pétrole vénézuélien, Reliance Industries, Indian Oil Corp et HPCL-Mittal Energy ayant obtenu des cargaisons de pétrole vénézuélien après la levée des sanctions par les États-Unis en octobre.

L'Inde a importé du brut vénézuélien pour la dernière fois en 2020.

"Nombre de nos raffineries, y compris Paradip, sont capables d'utiliser le pétrole lourd vénézuélien. Et nous achèterons (du pétrole vénézuélien)", a déclaré M. Puri lors d'une conférence de presse.

L'Inde est le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, expédiant plus de 80 % de ses besoins en pétrole depuis l'étranger. Elle souhaite réduire sa facture d'importation de brut et cherche à développer son raffinage.

L'Inde est prête à acheter du pétrole à tout pays qui n'est pas sanctionné, a ajouté le ministre.

M. Puri a déclaré que l'Inde raffine actuellement 5 millions de barils de pétrole par jour et que la capacité de raffinage du pays est en augmentation. "Si le pétrole vénézuélien arrive sur le marché, nous l'accueillerons favorablement", a-t-il déclaré.

Le ministre a également déclaré qu'une partie de l'argent indien était bloquée au Venezuela, faisant référence à la société indienne Oil and Natural Gas Corp, qui a plus de 500 millions de dollars de dividendes en attente depuis 2014 pour sa participation dans des projets vénézuéliens.