L'Inde a précisé jeudi que les importations en franchise de droits d'huile de soja et d'huile de tournesol expédiées avant le 31 mars seraient autorisées jusqu'à la fin du mois de juin, après que des centaines de milliers de cargaisons ont été bloquées dans les ports en raison de la confusion entourant les règles d'importation.

Au début de l'année, le premier importateur mondial d'huiles végétales a supprimé un quota d'importations en franchise de droits de 2 millions de tonnes d'huile de tournesol et d'huile de soja brutes pour l'exercice fiscal en cours, qui a débuté le 1er avril.

Mais cette mesure a bloqué des cargaisons d'environ 90 000 tonnes dans les ports indiens et 180 000 tonnes en transit qui avaient été chargées avant la date limite du 31 mars fixée par le gouvernement, ont indiqué les négociants.

"Quelques cargaisons bloquées dans les ports au cours des dernières semaines pourraient maintenant entrer dans le pays après cette clarification", a déclaré Sandeep Bajoria, PDG de Sunvin Group, une société de courtage et de conseil en huile végétale.

L'Inde importe principalement de l'huile de soja d'Argentine, du Brésil et des États-Unis et de l'huile de tournesol de Russie et d'Ukraine.

La notification du gouvernement soulagera les importateurs, mais les importations freineront les prix des oléagineux locaux et réduiront les revenus des agriculteurs, a déclaré B.V. Mehta, directeur exécutif de Solvay. Mehta, directeur exécutif de la Solvent Extractors' Association of India.

Les importations indiennes d'huile de palme en mai pourraient diminuer, car la clarification augmenterait la disponibilité de l'huile de soja et de l'huile de tournesol, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une maison de commerce internationale.

L'Inde importe de l'huile de palme principalement d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

En avril, ses importations d'huile de palme ont chuté de 30 % par rapport au mois précédent pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 14 mois, car sa prime par rapport aux huiles douces concurrentes a incité les acheteurs sensibles aux prix à se tourner vers l'huile de tournesol et l'huile de soja, ont déclaré cinq négociants à l'agence Reuters la semaine dernière.