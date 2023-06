Le gouvernement indien a lancé cette semaine un processus de plusieurs milliards de dollars visant à prendre des participations dans ses trois grandes raffineries d'État en échange d'un financement des projets de transition énergétique des entreprises, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec le sujet.

Le ministère du Pétrole a demandé mercredi à Indian Oil Corp et Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL), contrôlées par l'Etat, de lancer des émissions de droits, et à Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) de procéder à une attribution préférentielle d'actions au gouvernement, ont déclaré ces personnes. (Reportage de Nidhi Verma ; Rédaction de Kirsten Donovan)