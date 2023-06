Le gouvernement indien a lancé cette semaine un processus de plusieurs milliards de dollars visant à prendre des participations dans ses trois grandes raffineries d'État en échange d'un financement des projets de transition énergétique des entreprises, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec le sujet.

Le ministère du pétrole a demandé mercredi à Indian Oil Corp et Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL), contrôlées par l'État, de lancer des émissions de droits, et à Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) de procéder à une attribution préférentielle d'actions au gouvernement, ont déclaré ces personnes.

BPCL a informé les bourses indiennes jeudi d'une réunion du conseil d'administration prévue pour le 28 juin afin d'envisager diverses possibilités d'injection de capital, y compris une éventuelle émission de droits, pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique, de consommation nette zéro et de sécurité énergétique.

Indian Oil, HPCL, BPCL et le ministère du pétrole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans le budget fédéral 2023/24 dévoilé en février, la ministre des finances Nirmala Sitharaman a annoncé que le gouvernement fournirait 300 milliards de roupies (3,66 milliards de dollars) en fonds propres pour aider les raffineurs de pétrole de l'État à s'orienter vers une énergie plus propre.

Ensemble, les trois raffineurs ont l'intention d'investir entre 3,5 et 4 billions de roupies pour atteindre leurs objectifs d'émissions nettes nulles d'ici 2040, ont déclaré les sources cette semaine.

Indian Oil, le principal raffineur du pays, demandera bientôt l'approbation de son conseil d'administration pour augmenter son capital social autorisé avant l'émission de droits prévue, ont déclaré deux sources.

Indian Oil et BPCL sont détenues majoritairement par le gouvernement fédéral.

La demande d'attribution préférentielle d'actions par le gouvernement à HPCL fait suite à la vente en 2018 de la participation de 51,1 % du gouvernement à la société d'État Oil and Natural Gas Corp.

Le gouvernement fédéral souhaite que le processus soit achevé par les trois raffineurs d'ici octobre, ont déclaré les sources, ajoutant que le calendrier dépendra également des conditions du marché.

Outre l'émission d'actions, les trois entreprises prévoient également de lever des fonds pour honorer leurs engagements pour 2040, a déclaré l'une des sources.

(1 $ = 82,0287 roupies indiennes) (Reportage de Nidhi Verma ; Rédaction de Kirsten Donovan et Susan Fenton)