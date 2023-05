Les dirigeants de l'Indonésie et de l'Iran ont signé mardi un accord commercial préférentiel visant à développer les relations économiques lors d'une visite officielle du président iranien Ebrahim Raisi.

Le président indonésien Joko Widodo, qui s'est exprimé après la signature de l'accord, diffusée en ligne par le secrétariat de son cabinet, a espéré que l'accord "augmenterait les échanges commerciaux entre l'Indonésie et l'Iran", mais n'a pas fourni de détails à ce sujet.

La visite de M. Raisi intervient alors que les liens entre la République islamique et l'Occident sont de plus en plus tendus depuis la violente répression par les forces de sécurité iraniennes des manifestations contre l'élite cléricale, après la mort d'une femme kurde détenue par la police des mœurs en septembre dernier.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont imposé de vastes sanctions à l'Iran en raison de son programme nucléaire et de violations présumées des droits de l'homme.

Les échanges commerciaux entre l'Indonésie et l'Iran ont baissé de 715,5 millions de dollars à 141,6 millions de dollars en 2019 après que les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran.

Le ministère indonésien du commerce a précédemment déclaré que le commerce bilatéral entre les nations s'élevait actuellement à environ 250 millions de dollars, le pays d'Asie du Sud-Est enregistrant un excédent d'environ 200 millions de dollars.

Djatmiko Bris Witjaksono, fonctionnaire du ministère du commerce, a déclaré à la presse lundi que l'Indonésie souhaitait stimuler les échanges commerciaux avec l'Iran et ses régions voisines.

"L'Iran pourrait être une porte d'entrée vers la région environnante, comme l'Asie centrale... ou même vers la Turquie, car nous n'avons pas encore conclu d'accord commercial avec ce pays", a-t-il déclaré.

En vertu de l'accord conclu lundi, l'Iran donnera à l'Indonésie un accès plus large à des produits tels que les aliments transformés et les produits pharmaceutiques, le textile, l'huile de palme, le café et le thé, tandis que l'Indonésie abaissera ses droits de douane sur le pétrole et les produits chimiques iraniens, les métaux et certains produits laitiers.