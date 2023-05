L'Indonésie propose une hypothèse plus forte pour la roupie en 2024 - Ministre des finances

Le gouvernement indonésien a proposé au parlement vendredi une hypothèse légèrement plus forte pour sa monnaie, la roupie, et un rendement plus faible des obligations à 10 ans en 2024, a déclaré son ministre des finances.

Le gouvernement prévoit que la rupiah se négocie dans une fourchette de 14 700 à 15 300 pour un dollar et que les rendements des obligations à 10 ans se situent en moyenne entre 6,49% et 6,91% l'année prochaine, a déclaré Sri Mulyani Indrawati. Le ministre a déclaré que les ajustements ont été faits dans le cadre de la performance commerciale positive du pays, qui a été en excédent depuis la mi-2020, et d'un afflux continu de capitaux. "Ces facteurs créent un soutien fondamental pour que la rupiah reste stable", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse vendredi. La rupiah est devenue la monnaie la plus performante d'Asie, s'appréciant d'environ 4 % par rapport au dollar américain depuis le début de l'année. Sri Mulyani a précédemment déclaré en avril que la roupie devrait s'échanger dans une fourchette de 14 800 à 15 400 pour un dollar en 2024, tandis que le rendement moyen des obligations à 10 ans devrait se situer entre 6,5 % et 7,4 %. Elle a ajouté que le gouvernement a également ajusté les hypothèses de 2024 pour l'extraction de pétrole et de gaz à une fourchette de 597 000-652 000 barils par jour et de 999 000-1,054 million de barils d'équivalent pétrole par jour respectivement. Le gouvernement a supposé que les prix du pétrole brut se situeraient dans une fourchette de 75 à 85 dollars le baril l'année prochaine, a déclaré Sri Mulyani. Malgré les changements d'hypothèses, le gouvernement cherchera à maintenir son déficit budgétaire dans une fourchette de 2,16 % à 2,64 % du produit intérieur brut (PIB), en dessous de l'objectif de 2,84 % du PIB fixé pour 2023, a-t-elle déclaré. En 2024, Sri Mulyani a déclaré que les dépenses du gouvernement seront orientées, entre autres, vers l'achèvement des projets d'État clés restants, y compris la construction de la nouvelle capitale, et la tenue des élections parlementaires et présidentielles en février. Le président Joko Widodo devrait remettre au parlement une proposition de budget 2024 plus détaillée en août et les parlementaires devraient voter pour l'approuver quelques mois plus tard.