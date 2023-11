L'Italie discute avec l'Arabie saoudite d'investissements conjoints dans les secteurs de l'automobile, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la défense, de l'hydrogène et de l'espace, a déclaré lundi le ministre de l'industrie, Adolfo Urso.

Depuis son entrée en fonction en octobre 2022, le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a cherché à resserrer les liens avec le Golfe, en balayant les préoccupations des coalitions précédentes concernant les droits de l'homme dans la région.

M. Urso est en visite dans la péninsule arabique jusqu'à mardi, avec des réunions au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

"L'Italie et l'Arabie saoudite se sont engagées à développer un cadre réglementaire et industriel qui favorise et accélère l'autonomie stratégique dans le secteur critique des matières premières", a déclaré M. Urso dans un communiqué après une réunion à Riyad avec Khalid Al Saalem, président de la Commission royale pour Jubail et Yanbu, qui aide à superviser le développement de l'industrie énergétique de l'Arabie saoudite.

"Nous avons exploré la possibilité de partenariats et d'investissements conjoints, en particulier dans le secteur minier, à la fois dans nos pays respectifs et dans des régions tierces, telles que le continent africain.

Des représentants de haut niveau d'entreprises telles que Pirelli, Maire Tecnimont et Prysmian ont participé à la réunion, a ajouté le ministre. (Reportage de Giuseppe Fonte, édition de Gavin Jones et Susan Fenton)