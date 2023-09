L'entreprise publique indienne Oil and Natural Gas Corp. souhaite recevoir à terme une part du brut d'un projet russe qu'elle possède en partie, mais elle est prête à attendre car le pétrole russe est difficile à expédier actuellement, a déclaré mardi le directeur de la branche d'investissement à l'étranger de l'ONGC, ONGC Videsh.

L'année dernière, le président russe Vladimir Poutine a démis une filiale d'Exxon Mobil de ses fonctions d'opérateur du projet pétrolier et gazier Sakhaline-1 dans l'Extrême-Orient russe et l'a confié à un nouvel opérateur. ONGC Videsh a depuis récupéré sa participation de 20 % dans le projet et est en pourparlers avec des représentants du gouvernement russe et des actionnaires de la société pour reprendre l'exploitation du pétrole dans le cadre d'un accord de partage de la production, a déclaré Rajarshi Gupta, PDG d'ONGC Videsh.

"Si nous pouvons être en mesure de lever notre pétrole et de le commercialiser, ce sera mieux", a déclaré M. Gupta lors d'une interview au Congrès mondial du pétrole à Calgary, au Canada. "Pour l'instant, il y a tellement de restrictions sur ce pétrole, alors si quelqu'un d'autre s'en occupe, cela ne me dérange pas pour l'instant.

Selon M. Gupta, il est difficile d'obtenir une assurance et un transport maritime pour acheminer le pétrole russe, et ces expéditions doivent respecter un plafond de prix international. Ce plafond permet aux pays tiers d'acheter du carburant russe en utilisant l'assurance des navires occidentaux s'il est prouvé que l'achat ne dépasse pas les limites de prix de 60 dollars le baril de brut.

Les négociations avec la Russie et les autres actionnaires du projet pourraient durer six mois, selon M. Gupta.

Sakhaline-1 produit environ 200 000 barils de pétrole par jour. Les autres actionnaires sont le japonais Sodeco et le russe Rosneft.

ONGC, le plus grand explorateur indien, a investi dans trois projets russes au total, mais la société ne cherche pas activement à investir davantage en Russie pour l'instant, a-t-il déclaré.

"Il n'y a pas assez de vendeurs, pas assez d'acheteurs", a déclaré M. Gupta. "Les gens attendent que les choses évoluent (avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine).

ONGC représente environ deux tiers de la production pétrolière de l'Inde et environ 58 % de sa production de gaz. Le pays dépend des importations pour la majeure partie de son pétrole et de son gaz. (Reportage de Rod Nickel à Calgary, Alberta ; Rédaction de David Gregorio)