Les ministres du climat des pays de l'Union européenne se réunissent lundi pour définir la position de négociation de l'UE en vue du sommet COP28 de cette année, mais ils sont encore divisés sur certaines questions clés, telles que l'intensité de la pression exercée en faveur d'un accord mondial sur l'élimination progressive des combustibles fossiles.

L'Union européenne est généralement l'un des négociateurs les plus ambitieux lors des négociations annuelles des Nations unies sur le climat, au cours desquelles près de 200 pays s'efforcent de lutter contre le réchauffement de la planète.

L'une des principales décisions sera de savoir si les pays participant à la conférence des parties, qui débutera le 30 novembre à Dubaï, se mettront d'accord pour la première fois sur l'élimination progressive des combustibles fossiles. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz produit des gaz à effet de serre qui sont la principale cause du changement climatique.

Une dizaine des 27 États membres de l'UE, dont le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie, souhaitent que l'Union exige l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles, ont déclaré des diplomates de l'UE à l'agence Reuters.

"Si vous écoutez tous les scientifiques, il est assez clair que nous devons éliminer progressivement tous les combustibles fossiles", a déclaré le ministre néerlandais du climat, Rob Jetten, qui a exhorté l'UE à être "le bloc le plus ambitieux" sur la question lors de la COP28.

Un nombre similaire de pays, dont la République tchèque, la Hongrie, l'Italie, Malte, la Pologne et la Slovaquie, sont plus prudents.

Ils souhaitent que seuls les combustibles fossiles "non réduits" soient progressivement éliminés, ce qui permettrait aux pays de continuer à brûler du charbon, du gaz et du pétrole s'ils utilisaient des technologies permettant de "réduire", c'est-à-dire de capturer, les émissions qui en résultent.

La ministre maltaise de l'environnement, Miriam Dalli, a déclaré que l'objectif était de laisser cette option ouverte "pour les secteurs difficiles à décarboniser", ce qui pourrait inclure les industries à forte intensité de CO2, telles que les produits chimiques et le ciment, qui disposent d'options limitées pour réduire leurs émissions.

Les pays de l'UE doivent adopter leur position de négociation à l'unanimité, ce qui signifie qu'un seul gouvernement peut la bloquer.

ÉLECTIONS EN POLOGNE

Les gouvernements ont également digéré les résultats d'une élection

sondage à la sortie des urnes

en Pologne, selon lequel le gouvernement nationaliste au pouvoir pourrait avoir perdu sa majorité, ouvrant ainsi la voie à la formation d'un gouvernement par des partis d'opposition plus favorables à l'UE.

La Pologne est l'un des principaux opposants à certaines politiques climatiques parmi les pays de l'UE. Elle a attaqué Bruxelles

devant les tribunaux

Bruxelles pour tenter d'annuler certaines d'entre elles.

"Tous les leaders européens ambitieux en matière de climat observent très attentivement l'évolution de la situation en Pologne", a déclaré Romina Pourmokhtari, ministre suédoise du climat.

La division de l'UE reflète les tensions mondiales qui couvent. Parmi les pays de l'UE qui s'opposent à une élimination totale, on trouve des nations plus pauvres qui craignent les conséquences d'un sevrage de leurs économies des combustibles fossiles.

Les producteurs et les consommateurs de combustibles fossiles - dont certains, comme l'Arabie saoudite, ont bloqué les tentatives d'accord sur une élimination progressive lors de réunions récentes, notamment le sommet du G20 de cette année - devraient opposer une résistance similaire lors du sommet de la COP28.

Un projet de position de négociation de l'UE, dont Reuters a pris connaissance, préconise "une élimination progressive des combustibles fossiles à l'échelle mondiale et un pic de leur consommation dès le court terme".

Les crochets entourant "sans relâche" indiquent que les pays de l'UE ne se sont pas encore mis d'accord sur le terme.

Les subventions accordées aux combustibles fossiles constituent un autre point sensible, les pays occidentaux riches, dont la France et les Pays-Bas, souhaitant que l'UE les supprime progressivement d'ici à 2025. Les économies dépendantes des combustibles fossiles, dont la Pologne, ne veulent pas de date. (Reportage de Kate Abnett, édition de Jan Strupczewski, Emelia Sithole-Matarise et Deborah Kyvrikosaios)