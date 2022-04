L'Ukraine et les taux obligataires rendent les marchés prudents

Paris (awp/afp) - Les marchés évoluaient sur une note prudente lundi à la mi-journée en proie à des préoccupations liées à la guerre en Ukraine et à la montée des taux obligataires américains.

Après une première partie de séance indécise, Paris gagnait 0,14%, Milan se repliait de 0,24%, Francfort était stable (-0,07%) et Londres grappillait 0,16% vers 11H40 GMT. A Zurich, le SMI montait plus franchement, de 0,96%.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices laissaient entrevoir une ouverture en petite hausse après des gains modestes enregistrés vendredi.

Le marché suit au quotidien les informations sur le volet diplomatique et militaire de la guerre en Ukraine.

L'Union européenne discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne, après la découverte d'un grand nombre de corps de civils dans la région de Kiev. Moscou a rejeté les accusations en bloc, fustigeant une "provocation" visant à "discréditer" les forces russes en Ukraine.

"Cette situation pèse sur l'appétit pour les actifs plus risqués comme les actions et souligne l'état actuel d'incertitude et de volatilité de ces marchés", observe Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Par ailleurs, la victoire du parti du dirigeant souverainiste hongrois Viktor Orban à l'issue de législatives dimanche "ajoute une bonne dose d'incertitude à l'unité de l'Union Européenne concernant la Russie à un moment critique", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

M. Orban a reçu lundi les félicitations du président russe Vladimir Poutine, lequel a exprimé l'espoir d'un renforcement des liens bilatéraux et salué également le "partenariat stratégique" entre Belgrade et Moscou, après que son homologue serbe Aleksandar Vucic a revendiqué une victoire écrasante à la présidentielle.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts d'Etat américains à 2 ans restaient installés au-dessus de ceux à 10 ans, une anomalie qui signifie que les investisseurs craignent que l'ampleur du potentiel resserrement monétaire à venir n'entraîne un fort ralentissement de l'économie, voire une récession. Dans la matinée, le taux à 2 ans a même atteint le même niveau que celui à 30 ans alors que normalement, les rendements à court terme sont plus bas que ceux d'échéance longue, qui traduisent des degrés de risques plus élevés.

Plusieurs membres de la Fed s'exprimeront cette semaine et les investisseurs attendent une indication concernant la force de la prochaine hausse de taux mercredi à l'occasion de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution.

Le pétrole indécis ___

Les prix du pétrole faisaient du yo-yo, pris entre de possibles nouvelles sanctions occidentales contre la Russie et le recours aux réserves stratégiques d'or noir.

Vers 11H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,57% à 104,93 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai avançait quant à lui de 0,61% à 99,88 dollars.

L'euro s'effritait de 0,36% à 1,1003 dollars en l'absence d'éléments positifs en Europe de l'Est.

Musk investit dans Twitter, qui s'envole ___

Twitter voyait son action décoller de près de 23% lundi dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, après une importante prise de participation du patron de Tesla, Elon Musk, dans le réseau social.

Le Covid contraint Easyjet à annuler des centaines de vols ___

L'action perdait 1,41% après que la compagnie britannique a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi, en grande partie à cause d'employés malades du Covid-19.

TIM négocie sur la création d'un réseau unique ___

Telecom Italia (-4,22% à Milan) a annoncé samedi avoir signé avec la Caisse des dépôts italienne (CDP) un "accord de confidentialité" pour entamer des "discussions préliminaires" concernant l'éventuelle fusion de son réseau avec celui d'Open Fiber, dans lequel la banque publique détient une part de 60%.

Delivery Hero rassure les investisseurs ___

Delivery Hero (+9,71%) a annoncé lundi avoir contracté plus d'1,4 milliard d'euros de facilités de crédits afin de "renforcer les liquidités de la société à long terme", une opération qui rassure les investisseurs, tout comme l'affirmation du groupe selon laquelle il fera un premier bénéfice d'exploitation "dès 2023".

afp/rp