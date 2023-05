L'Ukraine a renforcé le contrôle des importations de carburant en interdisant la fourniture de carburant et de pétrole décrits comme étant "d'origine incertaine" mais provenant en fait de Russie, a déclaré mercredi le ministère de l'énergie.

Avant l'invasion totale de la Russie en février 2022, l'Ukraine dépendait presque entièrement des approvisionnements en carburant de la Russie et de la Biélorussie, mais depuis lors, elle s'est tournée vers des approvisionnements provenant principalement de pays européens.

"À partir de maintenant, le carburant d'origine incertaine, c'est-à-dire le carburant provenant de la Fédération de Russie, ne pourra plus entrer sur le marché ukrainien", a déclaré le vice-ministre de l'énergie, Mykola Kolisnyk, dans un communiqué.

Il a indiqué que malgré les sanctions et les interdictions, du carburant et du pétrole d'origine russe étaient entrés dans l'Union européenne, en Turquie et dans d'autres pays, avant d'arriver sur le marché ukrainien en tant que carburant d'origine incertaine.

M. Kolisnyk a déclaré que ce type de carburant était commercialisé à un prix réduit "ce qui rend les autres voies d'approvisionnement en ressources non russes économiquement non viables".

Les amendements adoptés s'appliquent au pétrole brut et aux produits pétroliers dérivés de roches bitumineuses, aux produits pétroliers usagés, aux gaz pétroliers, aux carburants alternatifs, au biodiesel et à certains autres types de carburants.