Les pourparlers relatifs à une fusion prévue de 30 milliards de dollars entre les branches chimiques d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et la société autrichienne de pétrole et de gaz OMV se sont enlisés au cours des dernières semaines, a rapporté le Financial Times vendredi.

Les négociations ont été interrompues pour permettre aux parties de surmonter une série de désaccords, notamment en ce qui concerne le nom de l'unité fusionnée dans l'annonce finale de l'accord, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Il est toujours possible que les négociations reprennent et qu'un accord soit finalement conclu, selon le FT.

"Nous sommes en négociations continues et ouvertes et nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires", a déclaré OMV dans un communiqué au Financial Times.

OMV et ADNOC n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters a précédemment rapporté qu'il y avait un certain nombre de points de conflit entre les entreprises, y compris une disposition concernant les garanties d'emploi en Autriche, l'exigence d'une cotation à Vienne et un président autrichien de la nouvelle société.

En juillet dernier, OMV a entamé des pourparlers en vue de fusionner le groupe pétrochimique Borealis - qui appartient à OMV et ADNOC dans une proportion de 75:25 - et Borouge, qui est cotée à Abu Dhabi et détenue à 54:36 par ADNOC et Borealis.