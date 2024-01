Europa Oil & Gas Holdings PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 800 000 livres sterling pour 2023, inférieur aux prévisions de 4,2 millions de livres sterling annoncées mercredi. Le résultat plus faible que prévu est principalement dû au retard dans le développement du puits Wressle-1, qui a réduit les recettes pour 2023, bien qu'il ait entraîné des dépenses d'investissement "matériellement inférieures". La société déclare disposer de fonds suffisants pour couvrir les besoins en capital et les besoins opérationnels prévus pour 2024. La société indique également que sa trésorerie s'élevait à 4,3 millions de livres sterling au 30 novembre et que la production brute du puits Wressle-1 s'élève actuellement à une moyenne de 665 barils de pétrole par jour.

Will Holland, directeur général, déclare : "Comme nous l'avons annoncé à la fin de l'année dernière, nos ingénieurs surveillent de près le puits W1 et optimisent le taux de pompage à jet pour maximiser la récupération de pétrole et la valeur du puits. Il s'agit d'un processus dynamique et nous pourrions décider d'augmenter encore les taux de pompage au fur et à mesure de l'évaluation des performances du puits.

Cours actuel de l'action : 0,98 pence, en baisse de 4,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 13

