Même si deux guerres géopolitiques font rage et qu'une série d'élections cruciales se tiendront l'année prochaine, les perspectives annuelles n'incitent guère les investisseurs à se réfugier dans les bunkers.

À en juger par le torrent d'avis d'investissement pour 2024 qui remplit déjà les boîtes de réception, l'anxiété géopolitique - agitée depuis plus de cinq ans par des guerres commerciales, une pandémie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre entre Israël et le Hamas - est désormais presque considérée comme une constante à laquelle il faut faire face plutôt que comme une raison de s'enterrer.

Même pour certaines des élections les plus importantes de l'année à venir - aux États-Unis, en Inde, à Taïwan, au Mexique et peut-être en Grande-Bretagne - on a l'impression que l'éventail des résultats est constitué d'"inconnues connues".

Les risques ne sont pas minimisés - et la barre des surprises perturbatrices est clairement plus basse que depuis des décennies. Au contraire, les gestionnaires d'actifs considèrent de plus en plus qu'il s'agit désormais d'une caractéristique des choix d'investissement au niveau mondial plutôt que de chocs dévastateurs en tant que tels.

Certes, l'enquête mensuelle la plus récente de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds - peut-être parce que le sondage a eu lieu pendant que le conflit de Gaza se déroulait - a révélé que l'aggravation de la géopolitique était le plus grand "risque de queue" pour la première fois depuis la domination de la Russie et de l'Ukraine en avril 2022.

Probablement pour la même raison, les indicateurs de risque géopolitique sont également à leur plus haut niveau depuis plus de 18 mois.

Mais si, comme dans le cas des retombées de l'Ukraine, la flambée des prix de l'énergie est considérée comme le principal risque économique d'une conflagration au Moyen-Orient, il s'avère que ce risque est loin d'être avéré à ce jour.

Après un bref sursaut à la suite des attaques contre Israël le mois dernier, les prix du pétrole brut ont déjà annulé tous leurs gains et se situent à leurs niveaux les plus bas depuis juillet - en baisse de 23 % en six semaines et en recul de 14 % en glissement annuel.

S'il est tentant de dire que le conflit est minimisé en tant que risque énergétique, l'effondrement des prix du pétrole est tout autant lié à l'augmentation de la production de schiste aux États-Unis et à l'intensification des efforts de Washington en faveur de la sécurité énergétique nationale. L'affaiblissement de la demande de l'économie chinoise, entravée par l'effondrement de l'immobilier et le retrait des investissements étrangers en raison des restrictions imposées par les États-Unis, est également un facteur défavorable.

La géopolitique joue effectivement un rôle, mais pas de la manière dont elle est généralement représentée.

Ceux qui s'inquiètent de l'état de la politique mondiale sont également tentés de se réfugier dans les actifs traditionnels "sûrs", tels que les bons du Trésor américain. Pourtant, depuis l'invasion de l'Ukraine, les banques centrales se sont empressées d'étouffer l'inflation engendrée par la flambée des prix du pétrole et du gaz à ce moment-là, ce qui n'est pas une bonne idée.

Pourtant, après trois années désastreuses, les obligations souveraines sont largement pressenties pour redevenir un investissement de choix l'année prochaine, notamment parce que les craintes d'une légère récession cyclique et d'une désinflation permettent enfin aux taux d'intérêt de s'inverser.

Mais loin de considérer la baisse des rendements obligataires comme un repli vers la sécurité, la chute des taux d'emprunt est désormais fortement corrélée à des paris plus risqués sur les actions - comme en témoigne une fois de plus le rallye de 10 % à Wall Street ce mois-ci, alors que les coûts d'emprunt à long terme ont chuté de près d'un demi-point de pourcentage dans l'espoir d'une baisse des taux.

Une danse incertaine entre un atterrissage économique en douceur et une récession l'année prochaine peut dicter où vous investissez dans le spectre du crédit aux entreprises, mais le choix le plus important est peut-être celui du pays ou de la région que vous choisirez.

Si les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient à nouveau à propos de Taïwan, par exemple, les valeurs technologiques risquent d'être mises à l'écart, car les puces deviennent l'huile de coude de cette impasse. Pourtant, les valeurs technologiques américaines ont été les plus performantes tout au long de l'année, alors même que les deux superpuissances s'échangeaient des coups de bâton et des coups de frein, et que la "guerre des puces" qui en a découlé a plutôt donné lieu à une explosion des investissements nationaux et à une poussée de la sécurité numérique.

Une fois de plus, la géopolitique est à l'œuvre, mais pas de manière facilement prévisible.

TRIPLE WHAMMY ?

Quant aux courses à la Maison-Blanche et au Congrès de l'année prochaine, leur issue est incertaine, le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump étant au coude à coude dans de nombreux sondages.

Si la plupart des investisseurs considèrent le retour de Trump comme le plus perturbant pour le statu quo mondial, aucun des deux candidats attendus - pour des raisons différentes peut-être - ne devrait neutraliser l'anxiété géopolitique au sens large.

UBS Global Wealth Management souligne qu'à l'exception du krach bancaire de 2008, les actions de Wall Street ont gagné plus de 13 % en moyenne les années d'élection présidentielle depuis 1928, les meilleurs et les pires résultats ayant été enregistrés les années où les deux partis l'ont emporté.

"Nous recommandons aux investisseurs d'exprimer leurs préférences politiques dans les urnes et non dans leurs portefeuilles", a déclaré UBS Global Wealth Management, ajoutant plus généralement que les clients devraient "se préparer à des épisodes de volatilité d'origine politique et envisager des couvertures".

Toutefois, elle s'attend à ce que les actions et les obligations enregistrent des gains substantiels au cours des 12 prochains mois.

Qui plus est, les accès de volatilité semblent étonnamment modérés jusqu'à présent.

L'indice VIX de la volatilité des actions américaines se situe actuellement cinq points en dessous de sa moyenne historique de 19 - et même les contrats à terme VIX de juillet oscillent autour de cette moyenne.

Après une nouvelle année difficile, la volatilité des obligations est en effet supérieure aux moyennes sur 20 ans, mais elle a déjà presque diminué de moitié par rapport aux pics atteints lors de la crise bancaire du mois de mars.

Si cette répartition peut souligner la préférence de nombreux fonds pour les obligations par rapport aux actions, tous les prévisionnistes ne sont pas convaincus.

Barclays pense que les actions seront plus performantes que les titres à revenu fixe l'année prochaine. "Les risques de dégradation de l'économie mondiale ont fortement diminué", estime-t-elle.

Avec une telle incertitude politique, c'est peut-être le prix du marché lui-même qui présente le plus grand risque.

Melissa Brown, de la société de conseil en gestion des risques Axioma, craint un "triple choc" : une faible volatilité, un faible volume de transactions et un leadership étroit sur les gains des indices boursiers technologiques, ainsi que des corrélations élevées entre les actions qui révèlent à la fois les préoccupations macroéconomiques et la confusion des investisseurs, ce qui rend difficile une diversification en toute sécurité.

Si les taux d'intérêt ne baissent pas rapidement pour faire disparaître le montant record de 1 400 milliards de dollars qui a été placé dans des fonds de trésorerie cette année, la persistance des tensions géopolitiques et une année électorale placent la barre plus haut pour tous les investissements, en grande partie à cause de leur impact sur la dette publique.

"Il y a une volonté politique de maintenir des déficits budgétaires élevés et l'intervention du gouvernement", a déclaré Andrew McCaffery, Global CIO chez Fidelity, dont l'hypothèse de base est une récession en 2024. "Les marchés commenceront à exiger un prix plus élevé pour ces dépenses. Nous allons beaucoup parler du coût du capital en 2024, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les gouvernements.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.