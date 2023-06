Beacon Energy PLC - société pétrolière et gazière en amont basée sur l'île de Man et opérant en Europe, en Afrique et en Asie de l'Est - indique que l'appareil de forage E202 de sa filiale Rhein Petroleum devrait être mobilisé lundi prochain pour le développement de Schwarzbach-2 dans le champ d'Erfelden, dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'appareil sera sur place et opérationnel d'ici le 19 juin, et le forage devrait durer environ 25 jours pour atteindre la profondeur totale prévue de 2 255 mètres. En avril, Beacon a racheté Rhein Petroleum GmbH à Tulip Oil et Deutsche Rohstoff.

Larry Bottomley, directeur général, déclare : "Ce puits est le premier d'une série de quatre puits de développement qui pourraient être forés à Erfelden au cours des deux prochaines années. Il s'agit de la prochaine étape de la mise en œuvre du modèle d'entreprise autofinancé créé par l'acquisition de Rhein Petroleum".

Cours actuel de l'action : 0,11 pence, en baisse de 9,6 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 26 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.