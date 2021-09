L'aversion au risque domine les marchés boursiers avant la Fed

Paris (awp/afp) - La nervosité s'accentuait sur les marchés financiers lundi, face à des incertitudes à court terme concernant la politique monétaire et le plafond de la dette aux Etats-Unis ainsi que les craintes d'une contagion de la débâcle du géant immobilier Evergrande en Chine.

Les marchés avaient déjà privilégié la prudence en fin de semaine dernière et les prises de bénéfices se poursuivaient partout en Europe: vers 08H15 GMT, Paris perdait 2,37%, Londres -1,47% et Milan -2,20% Londres. En Suisse, l'indice vedette SMI perdait 1,6%.

La Bourse de Francfort, où 10 nouvelles sociétés débutaient leurs cotations au sein du DAX, qui passe à 40 valeurs, trébuchait de 2,13%.

Les marchés financiers en Chine continentale, Japon, Corée du Sud et Taïwan étaient fermés ce lundi en raison d'un jour férié.

Seule ouverte, la Bourse de Hong Kong a fini en baisse de plus de 3% en raison des menaces qui pèsent sur le géant chinois du secteur Evergrande, au bord de la faillite, et qui pourraient avoir des conséquences sur l'économie du pays.

"C'est une semaine particulièrement chargée qui attend les investisseurs avec en ligne de mire la réunion de la Réserve fédérale ainsi que le cas du géant chinois de l'immobilier Evergrande", observe Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie de Saxo Banque.

"Le mois de septembre est historiquement un mois compliqué pour les marchés, mais cette fois-ci les investisseurs apparaissent moins optimistes quant à ce changement à venir de politique de la Fed, du risque systémique en Chine et du ralentissement de la reprise économique, freinée par des cas grandissants d'infections au variant Delta", poursuit l'expert.

La banque centrale américaine ne devrait pas annoncer le lancement de la réduction progressive de son soutien monétaire mercredi mais attendre sa réunion de novembre, selon le point de vue dominant sur le marché.

Signe de l'aversion pour le risque, les taux d'intérêt à long terme, qui ont remonté un peu ces derniers jours sur le marché de la dette souveraine, se détendaient partout.

"Les préoccupations concernant le contexte réglementaire en Chine, la flambée des prix de l'énergie, le débat au sujet du caractère transitoire ou persistant de l'inflation, du ralentissement économique, la question de savoir si les banques centrales peuvent envisager un ralentissement de leur programme d'achats d'actifs sans faire de vagues sur les marchés rendent les investisseurs nerveux", récapitule Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le marché est également "tourné vers la Chine et le dénouement de la crise du promoteur Evergrande qui fait face cette semaine à plusieurs échéances financières", note Sebastian Paris Horvitz, chez LBPAM.

Du plomb dans l'aile du secteur minier

A Londres, Anglo American (-6,75% à 2.416 pence) et Glencore (-4,81% à 311,45 pence), Rio Tinto (-4,68% à 4603,50 pence) tiraient la cote vers le bas face aux craintes pour l'économie mondiale et à la baisse des cours des métaux. A Paris, ArcelorMittal (-6,14% à 25,54 euros) enregistrait la plus forte baisse de l'indice CAC 40.

Lufthansa veut lever 2 milliards d'euros

La compagnie aérienne allemande Lufthansa (+3,3% à 8,48 euros), durement touchée par la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche qu'elle allait tenter de lever plus de deux milliards d'euros par une augmentation de capital.

OVHcloud va entrer à la Bourse de Paris

Le champion français du cloud (informatique dématérialisée) OVHcloud a lancé son processus d'introduction à la Bourse de Paris, dans le but de se développer dans un marché aujourd'hui largement dominé par les géants américains tels qu'Amazon, Microsoft ou Google.

Poursuite du repli du pétrole de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole continuaient de baisser lundi après avoir déjà légèrement reculé vendredi.

Vers 08H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre baissait de 1,17% à 74,46 dollars à Londres. A New York, le baril de WTI pour octobre cédait 1,36% à 70,99 dollars.

L'euro cédait 0,18% face au billet vert, à 1,1710 dollar.

Le bitcoin perdait 5,55% à 44.969 dollars.

afp/al