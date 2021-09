L'emploi américain déçoit mais les Bourses mondiales gardent leur dynamique

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales restaient globalement bien orientées mercredi, malgré les chiffres moins bons que prévu des créations d'emplois du secteur privé aux États-Unis.

A New York, le Dow Jones reculait légèrement de 0,11% alors que l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,20%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,59% vers 14H00 GMT.

De leur côté, la plupart des marchés européens continuaient de progresser, même si les principales places financières ont un peu réduit leur gain depuis les chiffres de l'emploi du secteur privé américain: Paris gagnait 1,11%, tirée notamment par les valeurs du luxe, Londres 0,53% et Madrid 1,40%. A l'inverse, le Dax de Francfort était repassé dans le rouge (-0,23%). A Zurich, le SMI gagnait 0,16%.

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 374.000 emplois en août, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Si le chiffre est supérieur à celui de juillet, il est inférieur presque de moitié aux attentes des analystes.

"Le variant Delta du Covid-19 semble avoir nui à la reprise du marché du travail. La croissance de l'emploi demeure forte, mais loin du rythme des derniers mois" a souligné Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, cité dans le communiqué d'ADP.

Ces chiffres sont traditionnellement un avant-goût du rapport mensuel de l'emploi américain, publié vendredi.

Toutefois, la publication "n'a pas entraîné beaucoup de réactions" sur les marchés, note Craig Erlam, analyste pour Oanda Europe.

Car une tendance moins bonne qu'attendu ne donne pas forcément une indication fiable pour la fin de semaine: en juillet, l'emploi privé avait aussi fortement déçu les analystes, mais le marché du travail américain s'était amélioré bien plus que les prévisions, selon les chiffres du Département du Travail.

"Les chiffres peuvent faire réfléchir les investisseurs à l'éventualité d'une mauvaise surprise" pour vendredi, "mais c'est à peu près tout", estime M. Erlam.

De plus, une trop grande embellie dans l'emploi américain pourrait inciter la réserve fédérale américaine à diminuer plus vite ou plus fortement le rythme des achats d'actifs sur les marchés, une perspective qui ne réjouit pas les investisseurs.

Globalement en Europe, "la plupart des opérateurs de marché sont confiants quant à la réouverture des économies ainsi qu'à la reprise mondiale dans son ensemble", explique Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Dans la zone euro, l'activité du secteur privé a vu sa croissance ralentir légèrement en août, sur fond de difficultés d'approvisionnement, mais est restée robuste, portée par les services et proche de son plus haut niveau en 15 ans, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit. Le chômage a aussi poursuivi sa décrue en juillet, à 7,6%.

Carrefour perd une fortune ___

Le milliardaire français Bernard Arnault va vendre la participation qu'il détient dans Carrefour (-4,24% à 16,14 euros), via sa holding Agache, soit environ 5,7% du groupe, après 14 années de présence à son capital.

Le pétrole se retourne avant l'Opep+ ___

Les cours du pétrole, en hausse dans la matinée européenne, se sont retournés dans l'après-midi, juste avant un nouveau sommet de l'Opep+ qui devrait voir le cartel des pays producteurs et de leurs alliés reconduire sa politique de hausse de production.

Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 70,76 dollars à Londres, en baisse de 0,85% par rapport à la clôture de la veille. A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 1,46% à 67,47 dollars.

Les pétrolières suivaient la même tendance: à Paris, TotalEnergie (-0,16% à 37,30 euros) s'affichait en rouge, tout comme BP (-0,07 à 2,97 pence) à Londres.

Shell progressait de seulement 0,29% à 14,35 pence. Il a annoncé qu'il prévoyait d'installer 50.000 stations de chargement pour véhicules électriques dans les rues du Royaume-Uni.

Du côté de l'euro et du bitcoin ___

L'euro progressait de 0,31% par rapport au billet vert, à 1,1846 dollar.

Le bitcoin rebondissait de 1,19% à 47.560 dollars.

afp/rp