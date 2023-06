Le principal indice boursier du Canada a rebondi lundi après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques à fort potentiel pour se tourner vers les valeurs financières et les ressources naturelles à l'approche de la fin du trimestre.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 169,09 points, soit 0,9 %, à 19 587,32, après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus bas depuis la mi-mars.

"On a assisté à un rebond de survente dans certains secteurs du marché axés sur la valeur", a déclaré Mike Archibald, gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments.

"Il est clair qu'il y a eu aujourd'hui une rotation des valeurs technologiques .... et qu'une partie de cet argent est revenue dans le secteur des ressources.

Le groupe de l'énergie a augmenté de 2,1 %, le pétrole ayant progressé de 0,3 % à 69,37 dollars le baril. Les investisseurs ont mis en balance les inquiétudes concernant la croissance de la demande mondiale de pétrole et les perturbations de l'offre qui pourraient être exacerbées par l'instabilité politique en Russie.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont également gagné du terrain, avec une hausse de 1,1 %, et le secteur immobilier, sensible aux taux d'intérêt, a progressé de 1 %.

Le TSX était toujours en voie d'afficher une baisse trimestrielle après deux trimestres consécutifs de gains, alors que les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial et des taux d'intérêt élevés pèsent sur le sentiment des investisseurs.

Les données de l'indice des prix à la consommation du Canada, attendues mardi, pourraient orienter les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada en juillet. On s'attend à ce que l'inflation ralentisse à 3,4 % en mai, après une hausse surprise de 4,4 % en avril. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar, Deepa Babington et Sandra Maler)