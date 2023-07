Le principal indice boursier du Canada a progressé lundi, ajoutant à ses gains récents, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les actions du secteur de l'énergie au début d'une semaine riche en résultats qui comprend également une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 34,61 points, soit 0,2 %, à 20 582,12, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 9 mai.

"Si la Fed continue d'augmenter les taux comme prévu, ce n'est pas grave", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management à Toronto. "Si elle ne le fait pas, cela pourrait avoir un impact sur le marché boursier américain, ce qui pourrait avoir un impact indirect sur le Canada.

Les principaux indices de Wall Street ont également progressé lundi. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue mercredi.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a augmenté de 1,7 % alors que le pétrole s'est établi à 78,74 $ le baril, soit une hausse de 2,2 %. Le resserrement de l'offre, l'augmentation de la demande d'essence aux États-Unis et les espoirs de mesures de relance chinoises ont contribué à la hausse des prix du pétrole.

L'immobilier a également été un point positif, avec une hausse de 0,5 %. En revanche, les actions de TC Energy Corp ont chuté de 2,6 % après que la société a conclu un accord pour vendre une participation de 40 % dans ses pipelines Columbia Gas Transmission et Columbia Gulf Transmission pour 5,2 milliards de dollars canadiens (3,95 milliards de dollars).

La saison des résultats canadiens s'accélérera cette semaine, avec l'opérateur ferroviaire Canadien National, la société de télécommunications Rogers Communications et la société minière Teck Resources parmi les principales sociétés qui présenteront leurs résultats trimestriels. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru. Rédaction de Shailesh Kuber et Matthew Lewis)