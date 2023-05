L'entreprise chinoise Sinopec a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec l'entreprise publique kazakhe de pétrole et de gaz KazMunayGaz pour construire un complexe pétrochimique à base de gaz dans la région d'Atyrau, au Kazakhstan, et qu'une décision finale d'investissement serait prise en 2024.

L'accord a été signé en marge du sommet Chine-Asie centrale qui se tient actuellement à Xian, dans la province chinoise de Shaanxi, où le président chinois Xi Jinping rencontre les dirigeants de cinq pays ex-soviétiques pour discuter du renforcement de la coopération dans toute une série de domaines, dont l'énergie.

Les entreprises ont convenu de construire un complexe pétrochimique transformant l'éthane - un sous-produit des gisements de gaz naturel - en éthylène avec une capacité annuelle de 1,275 million de tonnes, a déclaré Sinopec dans son journal interne vendredi.

Elles ont également convenu de construire deux installations de polyéthylène d'une capacité de 625 000 tonnes par an chacune, a ajouté le rapport.

Le président Xi a rencontré son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev mercredi, où les deux hommes ont discuté de l'approfondissement des liens commerciaux et économiques entre les deux pays.

Les trois principales entreprises pétrolières publiques chinoises, Sinopec, PetroChina et CNOOC, ont déjà investi dans le secteur pétrolier et gazier du Kazakhstan. PetroChina est membre du consortium qui développe actuellement le champ de Kashagan dans la mer Caspienne - le deuxième plus grand champ de production du Kazakhstan - aux côtés de majors pétrolières occidentales et de KazMunayGaz.

Les investissements entre la Chine et les cinq pays ont atteint un niveau record de plus de 70 milliards de dollars en 2022.