Le géant chinois de l'énergie Sinopec cherche à obtenir un meilleur accès au marché du Sri Lanka, où son rival l'Inde cherche également à étendre sa présence, en construisant sa première raffinerie entièrement contrôlée à l'étranger, ce qui reflète un changement dans la stratégie mondiale de l'entreprise pour compenser le ralentissement de la croissance de la demande dans le pays.

Sinopec, le plus grand raffineur de pétrole au monde, devrait achever une étude de faisabilité d'ici juin pour une usine dans le port de Hambantota, géré par la Chine, après avoir obtenu l'approbation de Colombo en novembre dernier, ont déclaré à Reuters deux sources industrielles de haut niveau ayant une connaissance directe de l'affaire.

Alors que les sources chinoises affirment que l'investissement, que Colombo a évalué à 4,5 milliards de dollars, est le plus important investissement étranger jamais réalisé dans le pays, est motivé par des considérations commerciales, l'Inde voisine propose un projet rival de construction d'un pipeline de produits pétroliers vers la nation insulaire située au sud-est du sous-continent.

L'effort de Sinopec pour construire une raffinerie avec une orientation plus domestique plutôt que le projet axé sur l'exportation recherché par le Sri Lanka, qui n'a pas été signalé précédemment, le place en concurrence directe avec les intérêts de l'Inde dans l'expansion de son rôle en tant que fournisseur d'énergie du pays. La société Indian Oil Corp, gérée par New Delhi, est le deuxième fournisseur de carburant du pays, après la société Ceylon Petroleum Corp, détenue par le gouvernement sri-lankais.

Le ministère indien des affaires étrangères et Indian Oil Corp n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Sinopec, qui n'a pas explicité publiquement sa stratégie, donne la priorité à l'investissement au Sri Lanka et à un autre en Arabie saoudite dans le cadre d'une nouvelle branche d'investissement, dans un effort pour tirer parti de son expertise et de ses poches profondes pour se développer à l'échelle mondiale, alors que la demande de pétrole approche de son maximum en Chine, que la croissance économique ralentit et que l'adoption des véhicules électriques s'élargit, ont déclaré les sources.

Les efforts de Sinopec marquent une nouvelle tendance dans les investissements pétroliers et gaziers chinois à l'étranger après que les fusions et acquisitions se soient taries à seulement 344 millions de dollars en 2023, une fraction du record de 31 milliards de dollars en 2012, selon les données de LSEG, à la suite de l'effondrement des prix du pétrole en 2014/15 et alors que Pékin a renforcé son contrôle sur les finances de ses géants pétroliers nationaux.

Sinopec s'efforce de finaliser les détails, y compris la taille de l'usine et la configuration du produit, tout en négociant avec Colombo sur les conditions, y compris un meilleur accès au marché sri-lankais dépendant des importations, un élément clé pour son appel final à l'investissement, ont déclaré les sources.

Le pays d'Asie du Sud, confronté à une pénurie de devises étrangères, a cherché une raffinerie qui lui permettrait de fournir 20 % de son carburant sur son territoire et d'exporter le reste afin de générer les devises fortes dont il a tant besoin.

Le ministre sri-lankais de l'électricité et de l'énergie, Kanchana Wijesekera, a déclaré vendredi à Reuters que le gouvernement s'en tenait à cette exigence.

Sinopec, cependant, pense que les ventes nationales seraient plus rentables, ont déclaré les deux sources, refusant d'être identifiées car l'affaire n'est pas publique.

La société envisage soit une usine de 160 000 barils par jour (bpj), soit deux usines de 100 000 bpj construites par étapes, qui dans les deux cas seraient orientées vers l'essence et le carburant diesel, ont déclaré les sources.

Sinopec a refusé tout commentaire.

CONTRÔLE TOTAL

Sinopec considère Hambantota comme l'un de ses projets prioritaires, au même titre qu'un projet de plusieurs milliards de dollars visant à transformer une raffinerie en complexe pétrochimique dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge, dans le cadre d'une coentreprise avec l'entreprise publique Saudi Aramco, ont déclaré les deux sources.

Par rapport à son usine de Yanbu, détenue à moitié et plus coûteuse, construite il y a dix ans et conçue pour approvisionner le marché américain, Sinopec pourrait tirer pleinement parti de son expertise en matière de conception, d'ingénierie et d'exploitation de raffineries dans le cadre de l'entreprise de Hambantota, ce qui permettrait de réduire les coûts globaux.

Ces derniers mois, Sinopec a cherché à obtenir des conditions plus souples pour la part de commercialisation intérieure du projet, mais Colombo n'a pas bougé.

La seule raffinerie existante du Sri Lanka, l'usine de Sapugaskanda, d'une capacité de 38 000 bpj, mise en service en 1969, couvre moins de 30 % de ses besoins en carburant.

Le ministre Kanchana a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que Sinopec signe un accord d'investissement d'ici le mois de juin.

CHINE VS INDE

La Chine et l'Inde rivalisent de plus en plus d'influence au Sri Lanka.

En 2022, l'Inde a apporté une aide d'environ 4 milliards de dollars lors de la pire crise financière que le Sri Lanka ait connue depuis des décennies.

Depuis l'année dernière, New Delhi a proposé divers projets de "connectivité" énergétique, notamment une ligne électrique sous-marine de 1,2 milliard de dollars et un oléoduc reliant l'Inde au port sri-lankais de Trincomalee, sur la côte est, a déclaré Sulakshana Jayawardena, secrétaire du ministère sri-lankais de l'électricité et de l'énergie, à la fin du mois de février.

L'Inde s'implique également davantage dans le secteur de l'électricité au Sri Lanka avec des projets solaires et la connectivité au réseau.

"Les Sri Lankais ne dépendent pas de la Chine pour leur approvisionnement en énergie", a déclaré un fonctionnaire indien directement au courant des discussions sur le gazoduc, refusant d'être identifié parce qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias à ce sujet.

"C'est un secteur dans lequel nous avons des intérêts importants. Cette participation augmentera avec l'oléoduc", a déclaré le fonctionnaire indien, ajoutant que les discussions relatives à l'oléoduc multi-produits avaient considérablement progressé, les deux parties cherchant à officialiser l'accord "dès que possible".

La Chine est un acteur relativement tardif au Sri Lanka, mais depuis 2010, elle a investi 6,7 milliards de dollars dans la construction du port de Hambantota, d'autoroutes et de la seule centrale électrique au charbon du pays, à Norochcholai.

À Hambantota, l'entreprise publique China Merchants Group détient 85 % de l'opérateur portuaire Hambantota International Port Group dans le cadre d'un bail de 99 ans et a conclu plus tôt cette année un accord de 392 millions de dollars pour construire un centre de logistique et de stockage dans le port de Colombo dans le cadre de l'initiative tentaculaire de Pékin "Belt & Road".

En septembre dernier, Sinopec a lancé une activité d'importation et de distribution de carburant au Sri Lanka avec 150 stations-service, s'approvisionnant principalement à Singapour, ce qui, selon Colombo, devrait permettre au gouvernement d'économiser environ 500 millions de dollars en devises au cours des deux prochaines années.