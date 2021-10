L'envolée des prix du gaz crispe les marchés

Paris (awp/afp) - L'envolée des prix du gaz dans la matinée en Europe, retombée quelques heures plus tard, faisait souffrir mercredi les marchés boursiers, qui ont été toutefois un peu rassurés par des chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis.

Au lendemain d'un rebond tonique et technique, Wall Street était de nouveau en baisse: le Dow Jones perdait 0,99%, l'indice élargi S&P500 0,94% et le Nasdaq 0,82% peu avant 14H00 GMT.

En Europe, Paris reculait de 1,32%, Milan de 1,43% et Francfort de 1,44% avec un indice DAX sous le seuil des 15.000 points. Londres cédait 0,90%. A Zurich, le SMI avait réduit ses pertes et ne cédait plus que 0,29%.

"Il semble que ce sont surtout les prix de l'énergie qui soient la boussole des marchés à court terme", leur hausse rognant les marges des entreprises, résume Alexandre Baradez, analyste chez IG France, dans une note.

La flambée des prix de l'énergie laisse aussi craindre que le rythme soutenu de l'inflation persiste, alors que les autorités monétaires mondiales assurent que le phénomène est "temporaire".

Mercredi, le cours européen de référence du gaz, le TTF néerlandais, s'est envolé à 162,125 euros peu avant 08H30 GMT, un record, quand le prix du gaz britannique pour livraison le mois prochain a atteint 407,82 pence par thermie (une unité de quantité de chaleur).

Interrogé par l'AFP, l'analyste de Commerzbank Carsten Fritsch voit dans cette accélération très forte des prix un "mouvement de panique et de peur" face à des stocks bas à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord.

Les analystes d'ING ont aussi mis en cause "les prix élevés de l'électricité" et "une offre limitée en provenance de Russie".

Toutefois, les deux marchés ont progressivement effacé le pic de hausse de 35%: vers 13H00 GMT, ils cédaient même du terrain par rapport à la clôture de la veille.

De même, les rendements sur les taux souverains se sont tassés, le 10 ans américain repassant à 1,51%, contre 1,56% vers 7H30 GMT.

Les marchés européens ont aussi réduit leurs pertes de la matinée, quand la place parisienne avait lâché plus de 2,25% et Francfort plus de 2,5%.

Autre facteur positif venant soutenir les marchés, l'enquête ADP sur l'emploi américain dans le secteur privé en septembre s'est avérée meilleure que prévu, avec 586.000 emplois créés, contre 450.000 attendus.

Après plus d'un an de parcours ascensionnel, les marchés boursiers sont confrontés à de nombreuses incertitudes depuis la rentrée, de la réduction à venir du soutien des Banques centrales à la situation financière du colosse chinois de l'immobilier Evergrande, au bord de la faillite, et au potentiel défaut de paiement des Etats-Unis.

Le coût de l'énergie pèse sur Saint-Gobain ___

Le groupe de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain (-3,14% à 55,25 euros) a indiqué réviser à la hausse ses coûts en énergie et matières premières pour 2021, lors de la présentation de ses nouveaux objectifs financiers pour 2025.

Tesco relève ses objectifs ___

Le géant britannique des supermarchés Tesco (+7,08% à 271 pence) a annoncé une augmentation de 68% de son bénéfice net pour son premier semestre décalé, grâce à des ventes élevées depuis le début de la crise sanitaire. Il a aussi revu ses ambitions à la hausse, visant un bénéfice opérationnel "entre 2,5 et 2,6 milliards de livres sur l'année".

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les prix du pétrole reculaient nettement après avoir atteint plus tôt dans la journée de nouveaux plus hauts en plusieurs années.

Vers 14H50, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre était en baisse de 1,49% par rapport à la clôture de la veille, à 81,27 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de novembre abandonnait 1,72% à 77,56 dollars.

L'euro reculait de 0,48% face à un billet vert stimulé par la fermeté des rendements américains à long terme, s'affichant à 1,1544 dollar.

Le bitcoin accélérait encore (+5,50%) à 54.320 dollars après avoir repassé mardi le seuil des 50.000 dollars pour la première fois depuis un mois.

afp/rp