L'escalade des taux obligataires pèse sur les actions

New York (awp/afp) - La tendance a été à la baisse lundi sur les marchés dans un contexte général tendu avec la forte montée des rendements souverains qui a pesé sur le secteur technologique et fait battre Wall Street en retraite.

En Europe, la Bourse de Francfort a reculé de 0,64%, Londres de 0,67%, Milan de 0,38% tandis que Paris a mieux résisté (+0,12%), soutenue par les valeurs financières et le résultat du premier tour de l'élection présidentielle où le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête devant la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen. A Zurich, le SMI a gagné 0,17%.

La tension sur le marché obligataire a été "le plus gros facteur ayant nui au marché boursier, car nous avons vu le Nasdaq mener la baisse", a indiqué Karl Haeling directeur pour les marchés des capitaux chez LBBW à New York.

La Bourse de New York a terminé en fort repli face à l'escalade des taux obligataires: le Nasdaq, à forte coloration technologique, a tiré la baisse en lâchant 2,18%. L'indice Dow Jones a perdu 1,19% et le S&P 500 a cédé 1,69%.

"La montée des rendements obligataires est la continuation de toutes les inquiétudes dont nous parlons depuis des semaines, l'inflation, l'inflation, l'inflation", a expliqué M. Haeling de LBBW.

L'inflation américaine pour mars, qui doit être publiée mardi, est attendue à un niveau "extraordinairement élevé", a prévenu la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lundi.

Les taux sur les bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à 2,78% contre 2,70% à la dernière clôture. C'est leur plus haut niveau depuis janvier 2019.

"La montée des prix de l'énergie est le principal sujet de préoccupation des investisseurs cette semaine avec les derniers chiffres des prix à la consommation pour l'Allemagne et les États-Unis attendus mardi à de nouveaux sommets", a estimé Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Selon lui, ces chiffres "mettront davantage la pression sur les banques centrales pour resserrer leur politique monétaire encore plus vite".

L'actualité économique de la semaine sera dominée par les réunions de plusieurs banques centrales, au Canada mercredi, en zone euro et Corée du Sud jeudi.

La Banque centrale européenne (BCE) va tenter jeudi de clarifier sa réponse au casse-tête qui associe inflation galopante et craintes d'une récession liée à l'Ukraine.

SailPoint racheté par Thoma Bravo ___

L'entreprise texane de sécurité informatique SailPoint a annoncé lundi être parvenue à un accord avec la société de capital-investissement Thoma Bravo pour être rachetée pour 6,9 milliards de dollars. A Wall Street, l'action de SailPoint a bondi de 29,16% à 64,05 dollars.

Un milliardaire allemand monte à 10% du capital de Lufthansa ___

Le milliardaire allemand Klaus-Michael Kühne, propriétaire du géant de la logistique Kühne+Nagel, est devenu le deuxième plus grand actionnaire de Lufthansa sans dévoiler ses intentions pour le premier groupe européen du transport aérien. Après avoir acquis 5% début mars, l'homme d'affaires de 84 ans, dont la fortune est estimée à plus de 30 milliards d'euros, a doublé sa participation qui a atteint 10% le 8 avril, selon une information aux marchés financiers publiée lundi. Le titre a gagné 1,93% à 7,09 euros, au MDax.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Le pétrole a fortement chuté lundi pour terminer sous la barre des 100 dollars le baril, plombé par un confinement en Chine qui pèse sur la demande mondiale.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a perdu 4,18% à 98,48 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai a cédé 4,04% à 94,29 dollars.

Les géants pétroliers Shell (-1,52% à 2.135 pence) et BP (-1,24% à 386,65 pence) ont chuté, lestés par cette baisse des prix de l'or noir.

Le yen perdait 0,96% à 125,55 yens pour un dollar vers 18H00 GMT, après avoir baissé jusqu'à 125,51 yens, un niveau plus vu depuis 2015 et s'approchant de son plus bas depuis 2002.

L'euro avançait légèrement (+0,06%) face au dollar américain, à 1,0884 dollars, s'éloignant un peu de son plus bas en un mois atteint vendredi.

Le bitcoin cédait 6,22% à 40.442 dollars.

afp/rp