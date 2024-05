L'entreprise espagnole Repsol a reçu une licence du département du Trésor américain l'autorisant à poursuivre et à développer ses activités pétrolières et gazières au Venezuela, ont indiqué jeudi des sources proches de la décision.

Repsol possède plusieurs coentreprises avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA pour produire du pétrole et du gaz dans le pays. Les deux entreprises ont récemment convenu d'ajouter deux grands champs terrestres à l'un des projets communs.

Un fonctionnaire américain a déclaré cette semaine que Washington examinait jusqu'à 50 demandes de licences individuelles pour faire des affaires dans le secteur de l'énergie au Venezuela. Ces demandes font suite à l'expiration, en avril, d'une autorisation générale qui permettait au pays sud-américain d'exporter du pétrole vers le marché de son choix et de recevoir des investissements en tant qu'exemption au régime de sanctions des États-Unis.

Repsol, PDVSA et le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le Trésor s'est refusé à tout commentaire.

Repsol et PDVSA ont pour objectif de doubler la production de pétrole de la coentreprise Petroquiriquire, qui produit actuellement quelque 20 000 barils de brut par jour et 40 millions de pieds cubes de gaz par jour.

L'expansion, approuvée par l'Assemblée nationale du Venezuela, ajoute les champs pétrolifères prometteurs de La Ceiba et de Tomoporo à la coentreprise. Ces deux zones contiennent plus de 5 milliards de barils de pétrole en place.

Le département d'État américain a précédemment reconnu que les entreprises européennes présentes au Venezuela, notamment Repsol et l'entreprise espagnole Eni, pourraient récupérer les dettes en cours et les dividendes des coentreprises au Venezuela en prenant et en raffinant le pétrole vénézuélien.