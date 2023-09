(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée lundi, l'humeur du marché étant soutenue par les nouvelles des mesures de relance en Chine et l'optimisme croissant quant à l'avenir des taux d'intérêt de l'autre côté de l'Atlantique.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 29,50 points, soit 0,4 %, à 7 494,18. Le FTSE 250 a gagné 81,75 points, soit 0,4 %, à 18 618,51 points, et l'AIM All-Share a augmenté de 0,87 point, soit 0,1 %, à 742,30 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 746,17, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6 % à 16 283,69, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4 % à 13 061,71.

Pékin a réduit lundi les conditions d'emprunt pour les acheteurs de maisons et a encouragé les prêteurs à réduire les taux d'intérêt existants dans le but de soutenir son secteur immobilier en difficulté. Cette nouvelle a ravivé les espoirs de voir l'économie chinoise prendre un nouveau tournant.

"Le secteur immobilier [chinois] a été dans l'œil de la récente tempête économique, mais les investisseurs en viennent à la conclusion que les effets cumulés des récentes mesures prises par les autorités pourraient en fait commencer à faire bouger les choses", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor.

La nouvelle selon laquelle le promoteur immobilier en difficulté Country Garden a obtenu l'accord de ses créanciers pour repousser la date limite de remboursement d'une obligation importante a également apporté un soulagement bienvenu aux inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois lundi, ce qui a encore renforcé le sentiment du marché.

Le rapport sur l'emploi américain du mois d'août, publié vendredi, est également resté un élément clé du sentiment lundi, car il a alimenté l'espoir que la Réserve fédérale américaine ne modifie pas ses taux lors de sa réunion à la fin du mois.

Selon le Bureau américain des statistiques du travail, le nombre total d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 187 000 en août, après une hausse révisée de 157 000 en juillet. Le chiffre de juillet a été révisé à la baisse de 30 000 par rapport à 187 000.

Le chiffre d'août a été plus élevé que les attentes, le marché s'attendant à ce que 170 000 emplois soient créés le mois dernier selon le consensus cité par FXStreet.

Tim Waterer de KCM Trade a déclaré que le Comité fédéral de l'open market sera "raisonnablement satisfait" des chiffres, car la hausse du taux de chômage indique un refroidissement du marché de l'emploi qui "au minimum" aidera la banque centrale américaine à gagner du temps pour maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Actuellement, les marchés considèrent qu'il y a 93 % de chances que les taux d'intérêt restent inchangés lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch du CME. Il y a tout juste une semaine, les marchés estimaient à 78 % la probabilité d'un tel résultat.

Ces dernières semaines, une série de données économiques plus faibles ont dépeint un ralentissement de l'économie américaine, alimentant l'espoir que les taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde ont atteint leur maximum.

"Il reste à voir si cet appétit pour le risque se maintient, mais si les nouvelles des deux superpuissances économiques mondiales continuent à aller dans la bonne direction, l'indice principal [à Londres] devrait bénéficier d'un effet d'entraînement étant donné l'importance des bénéfices réalisés à l'étranger pour bon nombre de ses composants", a déclaré Richard Hunter, de l'Institut d'études de marché.

À Londres, AstraZeneca a augmenté de 0,5 % après avoir annoncé que son médicament Calquence était désormais approuvé en Chine pour le traitement de la leucémie lymphocytaire chronique ou du lymphome lymphocytaire de petite taille chez les patients adultes ayant reçu au moins un traitement antérieur.

Calquence est déjà autorisé pour le traitement de la LLC et de la SLL aux États-Unis et au Japon et est autorisé pour la LLC dans l'UE.

Dans le FTSE 250, Wizz Air a augmenté de 2,1 %, la compagnie aérienne à bas prix ayant déclaré que le nombre de ses passagers en août avait augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 6,1 millions, tandis que le coefficient d'occupation s'est amélioré, passant de 91 % à 94 %.

Ryanair, l'homologue de Wizz basé à Dublin, a déclaré que le nombre de passagers a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 18,9 millions en août, tandis que le taux de remplissage est passé de 89 % à 94 %.

Ryanair a également révélé qu'environ 63 000 de ses passagers ont vu leurs vols annulés lors de la panne de contrôle du trafic aérien de la semaine dernière, qui a provoqué des perturbations généralisées dans le secteur et laissé des milliers de passagers bloqués à l'étranger.

La compagnie irlandaise a déclaré que plus de 350 de ses vols avaient été annulés les 28 et 29 août en raison du problème de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni.

Ailleurs à Londres, Capricorn Energy a grimpé de 3,3 %, l'explorateur de pétrole et de gaz basé à Édimbourg ayant bénéficié de la hausse des prix du pétrole.

Le pétrole Brent était coté à 88,67 USD le baril à midi à Londres lundi, en hausse par rapport à 88,00 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi.

Le prix du pétrole a été stimulé par la perspective d'une demande plus forte de la part de la Chine et des États-Unis, ainsi que par une offre plus restreinte de la part des principaux pays producteurs de pétrole tels que l'Arabie Saoudite.

L'or était coté à 1 940,67 USD l'once contre 1 938,09 USD.

Sur l'AIM, Advanced Medical Solutions a plongé de 24% après que l'entreprise de pansements chirurgicaux ait revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude concernant les redevances provenant de son accord de licence de brevet avec Organogensis.

"Étant donné qu'Organogenesis a retiré ses propres prévisions et que nous n'avons aucun contrôle sur ses ventes, nous ne pouvons pas quantifier l'impact financier sur AMS à ce stade", a expliqué la société.

En conséquence, AMS a supprimé cette redevance dans son intégralité à partir de ses prévisions pour le quatrième trimestre, s'attendant à un impact de 2 millions de livres sterling sur le bénéfice avant impôts ajusté pour 2023 en raison de la baisse des revenus de redevance.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,5 %.

La livre sterling était cotée à 1,2635 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2604 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est établi à 1,0804 USD, en hausse par rapport à 1,0792 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,35 yens, en hausse par rapport à 146,21 yens.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.