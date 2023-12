(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens devraient poursuivre leur progression en ce jeudi calme entre les vacances, alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains pour l'année prochaine restent forts.

"Mercredi a été un nouveau jour de joie et d'euphorie pour les colombes de la Réserve fédérale, et un autre jour de vente pour le dollar américain", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Une autre raison de l'optimisme du marché est l'atténuation des perturbations du transport maritime autour de la mer Rouge, qui a entraîné un léger recul des prix du pétrole.

La compagnie maritime française CMA-CGM a repris une partie du transit par la mer Rouge, quelques jours après que le groupe danois Maersk a annoncé son retour, alors qu'une coalition navale dirigée par les États-Unis surveille désormais la route maritime contre les attaques des rebelles yéménites.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 18,8 points, 0,2%, à 7 743,75

Hang Seng : en hausse de 2,6% à 17 052,79

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 33 539,62

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,7% à 7 614,30

DJIA : clôture en hausse de 0,3 %, à 37 656,52

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 4 781,58

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 15 099,18

EUR : stable à 1,1114 USD (1,1115 USD)

GBP : en hausse à 1,2808 USD (1,2797 USD)

USD : en baisse à JPY141.10 (JPY141.88)

Or : en hausse à 2 086,34 USD l'once (2 080,29 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 79,75 USD le baril (80,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

08:30 EST Rapport sur les indicateurs économiques américains

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance-chômage aux États-Unis

10:00 EST Indice des ventes de maisons aux États-Unis

16:30 EST Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

La tempête Gerrit a dévasté le réseau routier britannique et privé des milliers de foyers d'électricité. Certaines parties de l'Écosse ont connu d'importantes chutes de neige et Scottish & Southern Electricity Networks a déclaré que les travailleurs avaient dû faire face à des vents de 80 mph dans certaines zones côtières pour reconnecter les clients. Des vents violents, de fortes pluies et de la neige ont endommagé les réseaux électriques en Écosse, des arbres tombés, des branches et d'autres débris ayant fait tomber des lignes électriques, tandis que des biens ont été endommagés par de fortes rafales dans le Grand Manchester. La SSEN a déclaré que le courant avait été rétabli dans 25 000 foyers et que 16 000 autres foyers commençaient la journée de jeudi sans électricité.

NOUVELLES DE L'ENTREPRISE

Corcel a présenté les résultats du forage du puits Tobias-14 dans le bloc onshore KON-11 en Angola, où elle détient une participation de 20 %. Le puits a rencontré une section complète du réservoir Binga avec des zones identiques à celles observées dans le puits TO-13 précédent, avec des traces de pétrole. Corcel et l'opérateur Sonangol estiment que les résultats "confirment la capacité de réactiver la production par le biais d'un système de production précoce et impliquent la présence d'un important potentiel d'hydrocarbures". Antoine Karam, président exécutif de Corcel, a commenté ces résultats : "Les résultats encourageants du puits TO-14 constituent une étape importante vers le développement d'une EPS et permettent à Corcel d'envisager la génération de revenus à court terme".

La société de produits CBD Chill Brands a déclaré que son chiffre d'affaires avait bondi à 83 393 GBP au cours des six mois précédant le 30 septembre, contre seulement 19 610 GBP un an plus tôt. "Cela reflète les ventes initiales des produits de vapotage de la société, les commissions perçues sur les produits vendus par des marques tierces sur le site web Chill.com, et les ventes continues de certains produits existants, notamment les sachets de CBD à mâcher par voie orale", a expliqué la société. La perte avant impôts pour la période s'est réduite à 1,6 million de livres sterling, contre 2,2 millions de livres sterling. Pour l'avenir, l'entreprise s'attend à de nouveaux progrès, ses produits étant désormais présents dans des centaines de magasins indépendants et ayant obtenu des références auprès de grandes chaînes de distribution américaines et britanniques.

Zanaga Iron Ore Co a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec China Machinery Engineering Corp concernant des solutions d'énergie hydroélectrique pour le projet de minerai de fer de Zanaga en République du Congo, et "le financement associé de ces projets d'énergie". La société d'exploration et de développement du minerai de fer a également mis à jour le calendrier du processus d'actualisation de son étude de faisabilité avec son partenaire chinois d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. La phase initiale d'examen et de réévaluation des coûts de l'étude de faisabilité de 2014 est maintenant terminée, ce qui indique des réductions de coûts potentielles par rapport à l'étude de 2014. La deuxième phase d'enquête de marché et de modélisation financière est en cours et s'étendra jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

Codelco, une entreprise publique chilienne qui est l'un des principaux producteurs de cuivre au monde, a annoncé mercredi une alliance "sans précédent" avec la société minière privée chilienne SQM, visant à presque doubler l'extraction de lithium dans le désert d'Atacama. Les deux entreprises s'associeront de 2025 à 2060, travaillant dans le désert pour extraire 300 000 tonnes par an de lithium, utilisé pour fabriquer les batteries des voitures électriques, ainsi que celles des téléphones portables et d'autres appareils électroniques. En 2022, SQM, dont le nom complet est Sociedad Quimica y Minr de Chile SA, y a extrait 168 000 tonnes de lithium. Codelco représente environ 8 % de l'approvisionnement mondial en cuivre, tandis que SQM est une grande société d'exploration du lithium.

