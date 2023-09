L'examen par une tierce partie de la réaction de l'autorité de régulation de l'énergie de l'Alberta (AER) à une fuite de résidus toxiques survenue pendant des mois à la mine de sables bitumineux de Kearl de l'Impériale a mis en évidence la nécessité d'une communication plus claire.

Imperial, une unité d'Exxon Mobil, a repéré pour la première fois en mai de l'année dernière des flaques d'eau décolorée près de son site de Kearl. L'entreprise a informé l'ARE et les communautés autochtones locales, mais n'a dit à ces communautés que l'eau contenait des résidus qu'en février, après une deuxième fuite.

Les résidus, un sous-produit minier toxique contenant de l'eau, de la vase, du bitume résiduel et des métaux, se sont infiltrés sur le site, provoquant la colère des communautés autochtones locales qui chassent et pêchent sur les terres situées en aval des mines de sables bitumineux du Canada.

L'étude réalisée par Deloitte note que si l'ARE a respecté les normes et les processus internes, l'incident de Kearl a mis en évidence la nécessité de "protocoles de communication plus clairs avec les populations autochtones et les parties prenantes externes".

"L'examen a identifié des possibilités d'amélioration qui permettront de rationaliser le système de gouvernance de l'ARE pour la gestion des incidents et des situations d'urgence", selon le rapport.

Le ministère fédéral de l'environnement du Canada a ouvert en mai une enquête officielle sur la fuite de résidus miniers.

"Ce rapport souligne l'urgence pour le gouvernement fédéral d'utiliser les outils à sa disposition pour intervenir et résoudre le problème des résidus toxiques", a déclaré mercredi Aliénor Rougeot, responsable du programme sur le climat et l'énergie au sein de l'association de défense de l'environnement Environmental Defence Canada.