Les producteurs de pétrole canadiens s'attendent à ce que la décote sur leur brut diminue considérablement lorsque l'extension de l'oléoduc Trans Mountain (TMX) commencera cette année, mais le soulagement pourrait être de courte durée, car l'augmentation de l'offre devrait dépasser la capacité des oléoducs du pays dans quelques années seulement.

Le TMX acheminera 590 000 barils de brut supplémentaires par jour (bpj), triplant ainsi la capacité actuelle vers la côte pacifique du Canada, une fois que l'extension de 30,9 milliards de dollars canadiens (22,8 milliards de dollars) sera enfin achevée. Le projet, qui appartient au gouvernement canadien, a rencontré des problèmes techniques lors de la dernière étape de la construction, mais il vise toujours une date de mise en service au deuxième trimestre.

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les compagnies pétrolières du quatrième pays producteur au monde ont été contraintes de vendre leurs barils avec une forte décote par rapport aux prix mondiaux en raison du manque de capacité des oléoducs pour exporter le brut.

Une fois que le TMX sera opérationnel, les écarts entre le brut lourd canadien et le brut de référence américain devraient se réduire à environ 10 à 12 dollars le baril, contre plus de 19 dollars le baril actuellement, a déclaré Ben Pham, analyste chez BMO, dans une note adressée aux clients la semaine dernière.

Il a estimé que l'expansion porterait la capacité totale d'extraction du Canada à 5,2 millions de bpj, ce qui laisserait 220 000 bpj d'espace inutilisé sur les oléoducs.

Cependant, la production des sables bitumineux augmente si rapidement que certains acteurs du marché pensent que le Canada pourrait à nouveau manquer d'espace dans les oléoducs dans moins de deux ans, a déclaré Martin King, analyste chez RBN Energy.

"À l'origine, on pensait que TMX nous donnerait une fenêtre de quatre ou cinq ans", a déclaré M. King. "Il semble maintenant que cette fenêtre de capacité de réserve pourrait en fait être beaucoup plus petite.

Les producteurs canadiens pourraient ajouter jusqu'à 500 000 bpj d'approvisionnement cette année et l'année prochaine seulement, a estimé Colin Gruending, vice-président directeur des pipelines de liquides de la société intermédiaire Enbridge Inc, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci.

La perspective de nouveaux goulets d'étranglement élargirait probablement à nouveau la décote et pourrait dissuader les entreprises d'investir à plus long terme dans l'augmentation de la production canadienne.

Pour les exploitants d'oléoducs existants, l'augmentation de la production et la forte demande de capacité sont de bonnes nouvelles. Enbridge a déclaré qu'elle pourrait continuer à rationner l'espace sur son réseau de pipelines Mainline, d'une capacité de 3,1 millions de bpj, même après la mise en service de TMX, apaisant ainsi les craintes de certains analystes qui redoutent une baisse des volumes et des revenus de l'entreprise.

PLUS D'OPTIONS

La plus grande partie de la nouvelle capacité du TMX sera destinée aux barils de brut lourd, ce qui signifie que le pétrole brut léger et synthétique est le plus susceptible d'être rationné sur le réseau principal et de subir les réductions de prix qui en résulteront, a déclaré M. King de RBN.

La nouvelle capacité du TMX donnera aux producteurs de brut lourd le choix d'envoyer les barils vers la côte ouest des États-Unis et l'Asie, ou vers le Midwest américain et la côte du golfe du Mexique sur les pipelines existants.

Lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, le PDG d'Imperial Oil, Brad Corson, a déclaré que le fait de disposer d'une capacité pipelinière supplémentaire augmenterait la valeur du brut lourd pour l'ensemble de l'industrie pétrolière canadienne.

L'Impériale continuera d'acheminer la plupart de ses barils vers le Midwest et la côte du Golfe, tout en restant à l'affût des marchés les plus lucratifs, a-t-il ajouté.

Ryan Bushell, président de Newhaven Asset Management, qui détient des actions dans des sociétés d'oléoducs, dont Enbridge, a déclaré que la TMX fonctionnerait probablement à moins de sa pleine capacité si les prix élevés sur la côte du golfe du Mexique, le plus grand centre de raffinage de brut lourd au monde, attiraient les barils vers les oléoducs se dirigeant vers le sud.

"Tout dépend de l'endroit où les prix sont les plus élevés. Pour la première fois depuis longtemps, les producteurs auront le choix", a déclaré M. Bushell.

Quelle que soit la vitesse à laquelle le TMX se remplit, il s'agira probablement du dernier grand oléoduc d'exportation jamais construit au Canada, en raison d'obstacles réglementaires, d'une opposition environnementale et de l'incertitude quant à la demande future de pétrole.

"Le potentiel de construction de nouveaux oléoducs est proche de zéro", a déclaré M. King de RBN.

(1 $ = 1,3542 dollar canadien) (Reportage de Nia Williams ; Rédaction de Denny Thomas et David Gregorio)