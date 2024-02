L'indice mondial des actions a légèrement baissé lundi après avoir atteint des sommets la semaine dernière, les investisseurs ayant pris une pause avant la prochaine série de données économiques américaines, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison des inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après une vente aux enchères, tandis que le dollar a légèrement baissé par rapport à un panier de devises, y compris l'euro, bien qu'il ait légèrement gagné du terrain par rapport au yen.

Lundi également, les ventes de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier, avec une forte baisse dans la région sud, mais la demande de nouvelles constructions est restée soutenue par une pénurie persistante de logements anciens. En outre, les données manufacturières de la Réserve fédérale de Dallas ont été positives.

"La résilience de l'économie transparaît ici. Cela signifie que les taux resteront peut-être un peu plus élevés plus longtemps", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille en chef pour les actions chez Northwestern Mutual Wealth Management.

Les investisseurs attendent les données sur les commandes de biens durables aux États-Unis, qui doivent être publiées mardi, et la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine - l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) - qui doit être publiée jeudi.

"L'indice d'inflation des prix PCE devrait montrer un peu plus d'inflation, en ligne avec les chiffres que nous avons vus avec l'IPC et l'IPP, donc les marchés se préparent à cela", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities, se référant aux lectures de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production.

Les données constitueront le prochain test pour les investisseurs, qui ont dû revoir leurs paris sur les réductions de taux des banques centrales au cours des dernières semaines, surpris par la forte croissance de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis.

Les investisseurs ont également surveillé le risque de fermeture des agences gouvernementales américaines si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une prolongation de l'emprunt d'ici vendredi.

Lundi à 15 h 07 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 16,54 points, soit 0,04 %, pour atteindre 39 114,99, l'indice S&P 500 a perdu 11,37 points, soit 0,22 %, pour atteindre 5 077,43 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 3,77 points, soit 0,02 %, pour atteindre 16 000,60.

Le marché boursier américain a atteint des niveaux record la semaine dernière grâce à une mise à jour financière positive du pionnier de l'intelligence artificielle Nvidia .

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,28 point, soit 0,17%, à 759,90. L'indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,37 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a perdu 6,48 points, soit 0,33 %.

VENTE AUX ENCHÈRES DE LA DETTE

Les actions liées aux matières premières ont exercé une pression sur les indices européens lundi, après que le STOXX 600 ait atteint des records la semaine dernière, les commentaires des décideurs de la BCE ayant suscité l'optimisme quant à une réduction des taux vendredi.

L'indice Nikkei a atteint un niveau record pour la deuxième séance consécutive, soutenu par des performances optimistes dans le secteur pharmaceutique, bien que des prises de bénéfices aient limité l'élan. Le Nikkei a clôturé en hausse de 135,03 points, soit 0,35 %, à 39 233,71.

Mais l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,43 %, à 526,50.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi en prévision de la vente aux enchères de 149 milliards de dollars de dette gouvernementale, les investisseurs exigeant des rendements plus élevés pour accepter une offre aussi importante.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 3,5 points de base à 4,295%, contre 4,26% vendredi. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 3,3 points de base à 4,4134 %, contre 4,38 % en fin de journée, et le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 4,1 points de base à 4,7311 %, contre 4,69 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a légèrement baissé avant les commandes de biens durables aux États-Unis et la lecture de l'inflation.

L'indice du dollar a baissé de 0,15 % à 103,81, et l'euro a augmenté de 0,25 % à 1,0845.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,16% à 150,74 avant les données sur l'inflation japonaise attendues mardi, qui devraient ralentir à 1,8%. Cela pourrait renforcer les arguments en faveur d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon, qui est la seule banque centrale des pays développés à ne pas s'être laissée influencer par l'inflation.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté lundi, la demande européenne de diesel, limitée par les sanctions russes et les perturbations du transport, a tiré les prix vers le haut dans un marché inquiet de la production des raffineries américaines limitée par les révisions prévues, ont déclaré les analystes.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,43% à 77,58 dollars le baril et le Brent a terminé à 82,53 dollars le baril, en hausse de 1,11%.

L'or au comptant a perdu 0,24% à 2 030,87 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,68% à 2 024,80 dollars l'once.

Le cuivre a perdu 1,38 % à 8 449,00 $ la tonne. L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange a gagné 0,09 % à 2 184,10 $ la tonne.