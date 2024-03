Une production record. Des exportations en plein essor. Croissance rapide de l'emploi. Augmentation de la rémunération des PDG et des rendements pour les actionnaires. Quelle que soit la mesure utilisée, l'industrie pétrolière et gazière américaine a prospéré sous la présidence de Joe Biden, alors même que son administration s'est efforcée de faire évoluer l'économie américaine vers un avenir sans carbone afin de lutter contre le changement climatique. L'essor contre-intuitif des combustibles fossiles sous Biden reflète une vérité gênante pour ses partisans comme pour ses détracteurs à l'approche des élections de novembre, prouvant que ce qui se passe sur des marchés interconnectés à l'échelle mondiale comme le pétrole et le gaz échappe souvent au contrôle immédiat de la personne qui occupe la Maison-Blanche. Dans le cas de M. Biden, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix du pétrole et du gaz à un niveau tel que de nombreux producteurs du monde entier, et pas seulement ceux des États-Unis, ont réalisé des bénéfices records. La reprise économique mondiale qui a suivi les jours les plus sombres de la pandémie de COVID a également fait grimper rapidement la demande de combustibles fossiles. Les bénéfices des cinq plus grandes compagnies pétrolières cotées en bourse, par exemple BP, Shell, Exxon, Chevron et TotalEnergies, se sont élevés à 410 milliards de dollars au cours des trois premières années de l'administration Biden, soit une augmentation de 100 % par rapport aux trois premières années de la présidence de Donald Trump, selon des données compilées par Reuters.

La croissance de l'emploi dans le secteur des combustibles fossiles aux États-Unis a également dépassé de loin celle des industries des énergies renouvelables que M. Biden a encouragées pour lutter contre le changement climatique, selon les données.

Trump, l'adversaire républicain de M. Biden à l'élection présidentielle de novembre, utilise néanmoins fréquemment la politique énergétique de M. Biden comme punchline lors de ses meetings de campagne, promettant de forer, de forer et de restaurer l'indépendance énergétique de l'Amérique lorsqu'il reviendra à la Maison Blanche, alors même que les États-Unis consolident leur position de superpuissance en matière de combustibles fossiles. Les partisans de M. Bidens, quant à eux, n'évoquent que rarement, voire jamais, les nobles performances pétrolières et gazières, se concentrant plutôt sur son action en faveur d'une économie verte par le biais de subventions lucratives pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les véhicules électriques et d'autres technologies d'énergie propre qui ont donné naissance à de nouveaux projets industriels dans tout le pays.

"Si Trump était président, il parlerait du grand boom pétrolier aux États-Unis, de la grande indépendance énergétique et s'attribuerait le mérite des prix relativement bas de l'essence", a déclaré Ed Hirs, économiste spécialiste de l'énergie à l'université de Houston.

La Maison-Blanche a déclaré à Reuters que la production élevée de pétrole et de gaz aux États-Unis contribuait aux efforts américains de décarbonisation de l'économie, au lieu de leur nuire, parce qu'elle garantissait un approvisionnement énergétique régulier dans l'intervalle.

Le président Biden a mené à bien le programme climatique le plus ambitieux de l'histoire, rétablissant le leadership des États-Unis en matière de climat, tant au niveau national qu'international, a-t-il déclaré dans un communiqué. Alors que nous réalisons les investissements historiques nécessaires à la transition vers une économie fondée sur les énergies propres, la production nationale record de pétrole et de gaz contribue à répondre à nos besoins immédiats.

IMPACT À PLUS LONG TERME

M. Biden est entré à la Maison-Blanche en promettant d'accélérer la fin de l'industrie pétrolière et gazière en passant à une économie verte alimentée par les véhicules électriques, l'hydrogène, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Nombre de ses actions pourraient avoir un effet transformateur à long terme si elles sont maintenues.

Parmi ses actions les plus importantes : Il a annulé le projet d'oléoduc Keystone XL destiné à acheminer davantage de brut canadien vers les raffineries américaines, mis en pause les nouveaux permis d'exportation de GNL dans l'attente d'un examen environnemental, réduit le calendrier fédéral des concessions pétrolières et utilise le système réglementaire et les crédits d'impôt pour accélérer la transition vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables.

Ses détracteurs ont cherché à établir un lien entre ces mesures et l'augmentation des prix à la pompe, qui ont grimpé en flèche dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la pression exercée par l'explosion de la demande après l'affaire COVID. Le prix moyen à la pompe pendant les trois premières années du mandat de M. Biden était de 3,60 dollars le gallon, contre 2,57 dollars pendant la présidence de M. Trump, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

La loi sur le climat signée par M. Biden, l'Inflation Reduction Act, comprend des milliards de dollars de crédits d'impôt pour aider à soutenir les industries vertes, et bien que ce paquet ait déjà déclenché une ruée d'annonces de nouvelles fabrications, son plein impact ne se fera pas sentir avant des années.

Dustin Meyer, premier vice-président chargé de la politique, de l'économie et des affaires réglementaires à l'American Petroleum Institute, le principal groupe commercial du secteur pétrolier et gazier aux États-Unis, a déclaré qu'il craignait que les choix politiques de M. Bidens ne nuisent au secteur pétrolier et gazier dans les années à venir, même s'ils n'ont que peu d'impact aujourd'hui.

"Il y a peu de choses qu'une administration, quel que soit son parti, puisse faire à court terme pour influer sur l'offre ou la demande", a-t-il déclaré. Nous sommes préoccupés par les politiques de l'administration en matière d'affermage, de GNL et de développement des infrastructures, et nous aurons beaucoup de mal à répondre aux besoins énergétiques de demain. En attendant, les emplois liés aux combustibles fossiles se sont développés plus rapidement que ceux liés aux énergies propres sous la présidence de M. Bidens.

Le nombre d'emplois américains dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon a augmenté de 11,3 % au cours des deux premières années de la présidence de M. Biden, dépassant la croissance de 8,8 % affichée par les emplois dans les secteurs de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, selon les chiffres compilés par BW Research.

L'écart est encore plus grand en termes d'emplois totaux, les combustibles fossiles ayant augmenté de près de 80 000 contre un peu plus de 38 000 pour l'énergie solaire et éolienne, selon les chiffres de BW Research.

Les données pour 2023 n'ont pas encore été publiées.

Pendant la présidence de Trump, les emplois dans le secteur des combustibles fossiles ont diminué, principalement en raison d'une contraction économique déclenchée par la pandémie de grippe aviaire. La production pétrolière américaine, quant à elle, a également atteint des niveaux record sous la présidence de M. Biden, continuant à devancer ses rivaux, l'Arabie saoudite et la Russie. Les États-Unis produisent également plus de gaz naturel que jamais, tirant des volumes records de puits qui s'étendent du Texas à la Pennsylvanie. En conséquence, les ports américains envoient des volumes records de ces deux produits à l'étranger, notamment aux alliés européens qui se passent de la Russie pour leur approvisionnement en énergie.

Tout cela a été bénéfique pour les entreprises et leurs actionnaires. Outre la montée en flèche du prix des actions, les paiements de dividendes et les rachats d'actions par les cinq principales compagnies pétrolières se sont élevés à 111 milliards de dollars au cours des trois premières années de l'administration Biden, soit une augmentation de 57 % par rapport aux trois premières années de la présidence Trump, d'après les données.

"On pourrait dire que l'industrie a été plus productive, relativement parlant, sous ce président que jamais auparavant", a déclaré M. Hirs.