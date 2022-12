L'inflation américaine en ligne de mire des Bourses mondiales

Paris (awp/afp) - Les Bourses asiatiques et européennes progressaient légèrement mardi, avant des mouvements qui pourraient être plus significatifs à la suite de la publication de l'indicateur d'inflation CPI aux Etats-Unis en novembre.

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse: Francfort prenait 0,24%, Milan 0,18%, Paris 0,11% alors que Londres reculait de 0,14% vers 08H15 GMT.

En Asie, Tokyo a gagné 0,4%, Hong Kong 0,68% et Shanghai a reculé de 0,09%, mais "c'est une journée à ne rien faire avant plusieurs évènements risqués" pour les investisseurs, analyse Stephen Innes, de Spi AM.

Les marchés ont pu se laisser porter par la nette progression des indices américains lundi, animés par des achats d'opportunité au sortir d'une séquence baissière: le Dow Jones a gagné 1,58%, l'indice Nasdaq a pris 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a crû de 1,43%.

Mardi a lieu "le dernier épisode de 2022" avec l'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis pour novembre publié à 13H30 GMT, relèvent les analystes de la Deustche Bank.

Cet indice et la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine mercredi "peuvent faire la différence entre un rallye haussier de Noël et une visite du Père fouettard pour les indices", soulignent-ils, rappelant que "la meilleure et la pire séance de 2022 sur le S&P 500 ont eu lieu le jour d'un indice CPI".

Les prévisions des acteurs du marché sont une inflation sur un an de 7,3%, en baisse par rapport aux 7,7% d'octobre.

"Quels que soient les chiffres d'aujourd'hui, il est peu probable qu'ils modifient le calcul d'une hausse des taux de 50 points de base" par la Fed mercredi, le pari principal des investisseurs sur la décision, relève Michael Hewson, de CMC Markets.

En revanche, "ils offriront cependant des indices importants pour l'année prochaine", d'autant plus que les responsables de la Fed doivent aussi publier leurs anticipations en matière de taux pour les mois à venir.

D'autres banques centrales se réunissent dans la semaine, comme la Banque centrale européenne, ou celle d'Angleterre jeudi.

Les taux sur le marché obligataire, également susceptibles de connaître de fortes variations après les chiffres de l'inflation, étaient stables.

La tension retombe sur les semi-conducteurs

Les valeurs japonaises liées à l'industrie mondiale des semi-conducteurs se sont stabilisées après leurs pertes de la veille, liées à une probable prochaine décision du Japon d'imiter les restrictions américaines sur les importations chinoises de produits et équipements pour ce secteur hautement stratégique.

Tokyo Electron a stagné (+0,08%), tout comme Advantest, inchangé, tandis que Sumco a presque entièrement effacé ses pertes de la veille (+0,84%).

En Europe STMicroelectronics prenait 1,32%, et ASLM 1,71%.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro prenait 0,18% à 1,0555 dollar vers 08H10 GMT, toujours bloqué sous le seuil des 1,06 dollar.

Le bitcoin était stable 17.165 dollars.

Le pétrole continuait sur sa lancée de la veille: le prix du baril de Brent de Mer du Nord pour livraison février montait de 1,17% à 78,91 euros, celui du WTI américain pour livraison janvier de 1,33% à 74,14 euros vers 08H10 GMT.

afp/lk