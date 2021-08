L'inflation américaine rassure: nettes hausses et records sur les marchés

New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont conclu dans le vert mercredi après le ralentissement en juillet de l'inflation aux Etats-Unis, de bon augure concernant la politique monétaire de la Banque centrale américaine.

En Europe, le Dax à Francfort a pris 0,35% et a battu son dernier record qui datait du 14 juillet, en atteignant les 15.887,16 points en séance. A Zurich, le SMI a gagné 0,21% et battu un nouveau record.

La Bourse de Paris a également fini toute proche de son record historique de 2000 (+0,55%). Londres a pris 0,83% et Milan 0,98%.

A Wall Street, le Dow Jones (+0,62%) et le S&P (+0,25%) ont terminé sur des records pour la deuxième séance d'affilée. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, plus sensible aux craintes d'inflation, a lâché 0,16%.

La veille, le Dow Jones et le S&P 500 avaient déjà atteint des sommets, leurs deuxièmes en deux semaines, saluant le passage au Sénat du plan massif de rénovation des infrastructures de Joe Biden.

Ces dépenses de 1.200 milliards de dollars sur huit ans, qui iront notamment aux transports et dans le haut débit, constituent un nouveau stimulus pour l'économie. Le texte doit encore recevoir l'aval de la Chambre des Représentants.

Mais ce sont surtout les chiffres de l'inflation américaine qui ont porté les marchés.

Les prix ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport à juin aux Etats-Unis, une hausse moins forte que celle de juin par rapport à mai (0,9%) et conforme aux attentes des analystes.

Sur un an, l'inflation est stable, à 5,4% comme en juin. Elle est surtout tirée par la flambée des prix du pétrole, qui bondissent de 41,2% par rapport à juillet 2020.

"Les chiffres de l'inflation américaine ont rassuré les marchés car ils éloignent un changement de politique monétaire aux États-Unis", explique Stéphane Renou, expert en investissements financiers de Milleis Banque.

Maintenir un niveau d'inflation modéré fait partie des objectifs de la Banque centrale américaine (Fed), mais depuis des mois, la Fed ne cesse de répéter que la hausse des prix ne sera que transitoire.

Des voix s'élevaient néanmoins pour demander à ce que la Fed durcisse sa politique monétaire au plus vite afin de contenir l'inflation.

Les chiffres du jour vont dans le sens de l'hypothèse d'une inflation transitoire et "il n'y a pas de pression sur les prix qui nécessiterait une modification de la politique monétaire", ajoute l'analyste.

Selon M. Renou, celle-ci "sera maintenue telle quelle jusqu'à la fin de 2021", y compris le montant des achats d'actifs.

A peu près stable après la publication de l'inflation, le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans vers 20H30 GMT s'établissait à 1,33% contre 1,34% la veille.

Critique contre l'Opep+ ___

Les prix du pétrole ont brièvement reculé après que la Maison Blanche a vivement critiqué la politique de l'Opep+. Ils ont ensuite repris la pente ascendante après une baisse des stocks américains de pétrole brut.

Pour le conseiller américain à la Sécurité nationale, "la hausse des coûts de l'essence, si elle n'est pas maîtrisée, risque de nuire à la reprise mondiale en cours".

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a terminé en hausse de 1,14% à 71,44 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour septembre est monté de 1,40% à 69,25 dollars.

WW International dégringole ___

WW International, anciennement Weight Watchers, a fondu de 24,56% à 24,36 dollars après avoir annoncé une baisse de ses abonnés au 2e trimestre à 4,9 millions.

Deliveroo au ralenti ___

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a reculé de 6,09% à 341 pence, alors qu'elle s'attend à un petit ralentissement de la croissance de ses ventes avec un certain retour à la normale postpandémie.

Thyssenkrupp prévoit une perte nette sur l'exercice ___

Le titre de Thyssenkrupp a plongé de 5,43% à 8,43 euros. Le conglomérat allemand a fait état mardi de résultats en hausse au troisième trimestre de son exercice décalé 2020/2021 mais s'attend encore à une "perte nette à plusieurs millions d'euros" sur l'ensemble de l'exercice.

L'euro et le bitcoin progressent ___

L'euro montait de 0,18% par rapport au billet vert à 1,1741 dollar.

Le bitcoin prenait 1,77% à 46.450 dollars.

