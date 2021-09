L'optimisme de mise sur les marchés boursiers

Paris (awp/afp) - Les marchés actions avançaient nettement jeudi, faisant preuve d'optimisme pour la situation du géant chinois de l'immobilier Evergrande et de peu d'inquiétude quant à la réduction du soutien de la Fed, qui serait pour "bientôt".

La Bourse de New York a ouvert en se montrant confiante: vers 14H15 GMT, le Dow Jones prenait 1,38%, le S&P 500 1,21% et le Nasdaq 0,97%.

L'Europe poursuivait sur sa lancée: Paris montait de 1,10%, Francfort de 0,98%, et Milan de 1,39%. A Zurich, le SMI gagnait 1,07%.

Londres (+0,09%) était en revanche à la traîne après des annonces de la Banque d'Angleterre (BoE).

Les marchés semblaient apprécier la clarification apportée mercredi par la banque centrale américaine (Fed), qui a fait un pas de plus vers la normalisation de sa politique monétaire.

L'institution a confirmé qu'elle pourrait "bientôt" commencer à réduire son soutien monétaire à l'économie. Elle envisage de relever ses taux directeurs plus tôt que prévu, dès 2022 et non pas en 2023.

"La Fed a ajouté qu'elle n'aurait pas besoin +d'un très bon rapport sur l'emploi pour aller de l'avant avec l'assouplissement quantitatif+, ce qui peut être considéré comme un message au marché que la fête va finalement prendre fin, mentionnant le mois de novembre comme un moment potentiellement propice pour réduire les achats d'actifs", souligne Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

De son côté, la BoE a maintenu son taux directeur à un plancher historique de 0,1% et son programme de rachats d'actifs.

Cependant la banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation, à "légèrement" plus de 4% avant la fin de l'année, contre 4% au dernier trimestre anticipé précédemment, soit bien plus que son objectif de 2%.

"La BoE essaie de dire ce que nous savons déjà sans nous dire ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que l'inflation est beaucoup plus tenace qu'elle ne le pensait", ironise Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"Une pilule amère a été évitée aujourd'hui, mais le médicament nécessaire sera plus difficile à avaler lorsqu'il arrivera enfin. Les taux devront augmenter pour maîtriser l'inflation", ajoute l'expert qui voit un risque de "stagflation", une croissance économique faible ou nulle couplée à une forte inflation.

En effet, l'activité du secteur privé dans la zone euro a ralenti pour le deuxième mois consécutif, selon un indicateur du cabinet Markit.

Le taux d'intérêt de la dette britannique à dix ans a grimpé à 0,80%, contre 0,71% mercredi. Les rendements des équivalents européens montaient également.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont de nouveau grimpé mi-septembre, surprenant les analystes qui s'attendaient à un recul.

Sur le dossier du géant de l'immobilier en difficulté Evergrande, les marchés se montraient plus optimistes.

Le président de ce conglomérat ultra-endetté, dont la possible faillite pourrait ébranler l'économie, a appelé le groupe, qui fait face jeudi à une nouvelle échéance de remboursement, à "tout mettre en oeuvre" pour honorer ses engagements, a rapporté la presse officielle.

L'automobile avance ___

A Francfort, les valeurs automobiles faisaient bonne route avec Continental (+3,04%), Daimler (+1,63%) et Volkswagen (+1,65%). A Paris, Renault montait de 2,53% et Stellantis de 1,22%. La révision à la baisse des objectifs annuels de l'équipementier Faurecia ne suscitait pas de remous, le titre prenant 5,71%.

Everyman espère de l'action ___

La chaîne de cinémas haut de gamme Everyman a vu ses ventes de billets retrouver 80% du niveau d'avant le Covid et espère que la sortie du nouveau James Bond la semaine prochaine fera remonter ses ventes au niveau d'avant la pandémie.

A Londres, son action montait de 5,04% à 125 pence.

G-III rachète une Française ___

Le groupe américain G-III (+3,34% à 30,15 euros), propriétaire des marques Calvin Klein ou encore Tommy Hilfiger, va racheter la maison de prêt à porter française Sonia Rykiel, près de deux ans après son sauvetage.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Vers 14h10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 76,66 dollars à Londres, en hausse de 0,63% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le même mois prenait 0,86% à 72,87 dollars.

L'euro s'adjugeait 0,48% à 1,1749 dollar.

Le bitcoin prenait 1,66% à 44.170 dollars.

afp/rp