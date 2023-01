L'optimisme demeure sur les Bourses mondiales

Paris (awp/afp) - Les Bourses asiatiques et européennes commençaient la semaine en hausse lundi, l'optimisme sur l'allégement des pressions inflationnistes continuant de faire grimper les actions.

Après une première semaine de l'année en fanfare, les places financières du continent montaient légèrement: peu avant 08H20 GMT, Paris prenait 0,03% après sa meilleure semaine depuis plus de deux ans, Londres gagnait 0,15% après avoir clôturé à son plus haut depuis trois ans vendredi, Francfort gagnait 0,24% et Milan 0,32%. En Suisse, l'indice vedette SMI progressait de 0,21%.

Les indices chinois progressaient nettement au lendemain de la levée officielle de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger: Hong Kong a pris 1,89% et Shanghai 0,58%.

Vendredi aux Etats-Unis, le Dow Jones a fini en progression de 2,13%, l'indice Nasdaq de 2,56%, et l'indice élargi S&P 500 de 2,28%.

Les investisseurs ont été satisfaits du rapport sur l'emploi américain, notamment du ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen, qui a un fort impact sur l'évolution de l'inflation.

D'autant plus que ce ralentissement s'est fait malgré une tension persistante sur le marché du travail, avec de nombreuses créations d'emplois et un taux de chômage faible.

"Un atterrissage en douceur" de l'économie malgré la fin de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale américaine (Fed) et "une détente de l'inflation sans trop de douleur sur le marché de l'emploi": "c'est le jackpot pour la Fed", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

De plus, la contraction surprise d'un indicateur mesurant l'activité des services a donné l'espoir que la Réserve fédérale baisse le pied sur ses mesures dans sa lutte contre l'inflation.

Les investisseurs auront de nouveaux éléments à se mettre sous la dent durant la semaine, avec une prise de parole du président de la Fed Jerome Powell mardi, et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (indicateur CPI) pour décembre jeudi.

Des premiers résultats d'entreprises sont également attendus aux Etats-Unis pour la fin de la semaine.

Sur le marché obligataire, les taux montaient un peu en Europe comme aux Etats-Unis après leur chute de vendredi.

Ipsen achète une biotech américaine

Ipsen, troisième laboratoire pharmaceutique français, va racheter la biotech américaine Albireo, spécialisée dans les maladies du foie, pour un montant de 952 millions de dollars (891 millions d'euros), a-t-il annoncé dans un communiqué lundi.

La transaction devrait avoir un "effet dilutif" sur le résultat opérationnel des activités d'Ipsen jusqu'à fin 2024, précise le groupe. Elle devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre 2023. L'action du groupe montait de 0,29% à 102,50 euros.

Les semi-conducteurs performants

Une loi de Taiwan permettant aux fabricants de semi-conducteurs d'obtenir des crédits d'impôts a fait monter l'action de Taiwan Semiconductor Manufacturing de 4,91%.

En Europe, STMicroelectronics prenait 0,85% et Infineon 0,55%.

Le secteur technologique était l'un des plus dynamiques, de la Corée avec Samsung Electronics (+2,88%) à la Chine avec Xiaomi (+7,47%) et Alibaba (+8,27%).

De côté des devises et de l'énergie

Après une semaine conclue sur des pertes autour de 8%, les cours du pétrole se reprenaient un peu: le baril de Brent de mer du Nord pour livraison mars montait de 2,08% à 80,21 dollars, ceux du WTI américain pour livraison février de 2,16% à 75,37 dollars vers 08H05 GMT.

Le gaz naturel européen remontait de 1,96% à 70,90 euros le mégawattheure, après une chute de 50% de son prix les dernières semaines.

L'euro progressait de 0,44% par rapport au dollar, à 1,0691 dollar vers 08H10 GMT.

Le bitcoin montait de 1,41% à 17.195 dollars, au plus haut depuis la mi-décembre.

afp/al