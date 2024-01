Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont entamé la semaine dans le vert, soutenues par un vent d'optimisme de la part des investisseurs, après des signes de résilience de l'économie.

Les places boursières européennes ont enregistré des gains lundi: Paris a pris 0,56%, Londres 0,35%, Francfort 0,77%. Quant à la Bourse suisse, elle a vu son indice phare SMI clôturer sur un bond de plus de 1%.

Wall Street évoluait aussi dans le vert vers 17h50: le Dow Jones prenait 0,34%, le Nasdaq 0,43% et le S&P 500 0,28%. La Bourse de New York avait fini en forte hausse vendredi, le S&P 500 dépassant un record de deux ans, tandis que le Dow Jones est monté à un nouveau plus haut historique. L'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan a conforté le marché avec un optimisme à toute épreuve et les mastodontes technologiques étaient repartis de l'avant après les perspectives du Taïwanais TSMC.

"L'activité est résiliente", observe Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM. Ce constat amène les investisseurs à se montrer à nouveau optimistes concernant l'évolution de l'économie dans les mois à venir et à miser sur "un +mix+ croissance et inflation plutôt favorable", ainsi que sur des baisses de taux d'intérêt, selon elle.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines reculaient légèrement en Europe et aux États-Unis. Ils avaient progressé depuis le début de l'année après des déclarations de banquiers centraux qui ont poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations pour un scénario de baisse des taux plus tardive et moins rapide que prévu.

"Il y avait besoin d'un ajustement sur les taux, qui avaient baissé très vite" avec l'anticipation d'une réduction des taux directeurs des banques centrales, estime Sophie Chauvellier. Le rendement de l'emprunt des États-Unis à dix ans s'établissait à 4,09% vers 16H50 GMT, contre 4,12% vendredi à la clôture. L'équivalent allemand tombait à 2,29% contre 2,34% vendredi.

L'optimisme des investisseurs va cependant se confronter à une série de données économiques cette semaine.

Côté macroéconomie, la Banque centrale du Japon termine sa réunion de deux jours mardi et la Banque centrale européenne se réunit jeudi. Les indicateurs avancés d'activité PMI sont attendus en Europe et aux États-Unis mercredi, la croissance américaine jeudi et l'inflation aux États-Unis vendredi. Signe de confiance des investisseurs en amont de la BCE, l'écart entre les taux d'intérêt allemand et italien évolue autour de ses plus bas niveaux depuis six mois.

L'actualité des entreprises est aussi remplie de publications de résultats, de Johnson & Johnson et Netflix mardi, Tesla et l'entreprise de semi-conducteurs ASML mercredi, ou encore LVMH et Visa jeudi.

Le géant américain des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) s'écroulait de plus de 21%. La compagnie de négoce a suspendu son directeur financier, le plaçant en détachement administratif, en attendant une enquête sur les méthodes comptables employées dans la branche nutrition du groupe.

Le site de mode en ligne Zalando (+3,88% à Francfort) souhaite progresser dans le secteur du luxe et a renforcé pour cela l'image des marques de créateurs sur son site et son application mobile.

Les prix du pétrole montaient lundi, la menace persistante des rebelles Houthis du Yémen sur la chaîne d'approvisionnement en mer Rouge restant tempérée par la reprise de la production dans un important gisement libyen.

Le baril de Brent prenait 1,44% à 79,70 dollars et celui de WTI américain 2,07% à 74,93 dollars vers 17h50.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, perdait environ 2,21% à 27,80 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché 26,60 euros, un plus bas depuis juillet. Malgré la récente vague de froid en Europe, les cours poursuivent leur baisse, en raison de "la solide situation de l'offre", expliquent les analystes d'Energi Danmark.

L'euro était stable (-0,08%) face au dollar, à 1,0889 dollar pour un euro.

Le repli du bitcoin depuis une semaine se poursuivait, cédant 2,87% à 40.561 euros.

