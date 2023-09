(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Union Jack Oil PLC, en hausse de 7,5% à 21,50 pence, fourchette de 12 mois 18,58-37,00 pence. La société britannique de production, de développement et d'exploration d'hydrocarbures onshore indique que l'Agence britannique de l'environnement a délivré une autorisation de modification du site du puits West Newton B, permettant l'utilisation de fluides à base de pétrole dans les formations permiennes au cours des opérations de forage et d'essai. Elle indique que des études ont montré que l'utilisation de fluides de forage à base de pétrole sera un "facteur clé" dans l'amélioration des débits dans le champ. Les plans d'un projet de puits horizontal à partir du site de West Newton B sont en cours et le début des opérations est prévu pour le premier semestre 2024. Union Jack détient une participation de 16,7 % dans West Newton.

Xeros Technology Group PLC, en hausse de 6,4 % à 2,71 pence, fourchette de 12 mois 2,30-24,53 pence. Le créateur de technologies qui réduisent l'impact des vêtements sur la planète réduit sa perte intermédiaire et fait plus que doubler son chiffre d'affaires. La perte avant impôts est ramenée à 2,7 millions de livres sterling, contre 4,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 40 000 GBP à 113 000 GBP. La perte se réduit grâce à la baisse des dépenses administratives de l'entreprise, qui passent de 4,2 millions de livres sterling à 2,8 millions de livres sterling. "La prise de conscience croissante du problème du climat et l'adoption d'une législation favorable créent une vague d'opportunités pour les technologies de Xeros. Au cours de la période, le groupe a signé trois accords de licence importants, ce qui porte son total à huit pour l'ensemble des plates-formes technologiques, et a élargi son portefeuille de produits dans le domaine de la filtration", déclare Neil Austin, directeur général de Xeros.

AIM - LOSERS

Tasty PLC, en baisse de 31% à 1,62 pence, fourchette de 12 mois 1,52-4,00 pence. Le propriétaire et exploitant de restaurants a annoncé une perte accrue au cours du semestre clos le 25 juin, en raison de dépenses d'exploitation plus élevées. La perte avant impôt s'est creusée à 6,2 millions de livres sterling au cours des 26 semaines précédant le 25 juin, contre 2,7 millions de livres sterling l'année précédente. Les dépenses d'exploitation sont passées de 2,8 millions de livres sterling à 5,2 millions de livres sterling. Le coût des ventes passe de 20,4 millions de livres sterling à 21,8 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires passe de 21,5 millions de livres sterling à 21,7 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice a été supérieur aux prévisions, mais les résultats du deuxième trimestre ont ralenti et sont restés stables par rapport à 2022. Le marché de la restauration décontractée reste confronté à des pressions inflationnistes sur les coûts des aliments, de la main-d'œuvre et des services publics. "Nous continuons à naviguer dans une période difficile et bien que cela devrait se poursuivre au cours du [second semestre de] 2023, nous continuons à adapter l'entreprise pour atténuer les augmentations de coûts et la réduction de la performance commerciale", déclare la société.

Panthera Resources PLC, baisse de 20% à 9,00 pence, fourchette de 12 mois 3,25-11,80 pence. La société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Afrique de l'Ouest et l'Inde déclare que la Haute Cour du Rajasthan en Inde a rejeté la demande d'ordonnance de Metal Mining India Pte Ltd. En conséquence, la filiale de la société, Indo Gold Pty Ltd, va maintenant se concentrer sur la poursuite de sa plainte contre l'Inde pour violation de ses obligations dans le cadre du traité bilatéral d'investissement entre l'Australie et l'Inde. Les plaintes concernent le projet Bhukia et une demande de licence de prospection rejetée dans le cadre du projet. La société affirme que la demande a été rejetée sur la base de "divers motifs fallacieux et juridiquement indéfendables". Elle affirme qu'en vertu du traité entre l'Australie et l'Inde, sa filiale a droit à une "compensation juste et équitable", et pas seulement au remboursement de ses dépenses.

