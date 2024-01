(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

CT Global Managed Portfolio - Investisseur dans des sociétés d'investissement offrant des actions de croissance ou de revenu - La valeur nette d'inventaire au 30 novembre pour les actions de revenu était de 109,07 pence, contre 122,52 pence l'année précédente. Pour les actions de croissance, la valeur nette d'inventaire était de 228,97 pence, en baisse par rapport à 235,42 pence. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est négatif de 2,9 % pour les actions à revenu et de 0,5 % pour les actions de croissance. Le rendement avant impôt s'est élevé à 3,9 millions de livres sterling, contre une perte de 14,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Cindrigo Holdings Ltd - Société d'énergie renouvelable basée à Guernesey - Mise à jour du projet géothermique Slatina 3 en Croatie. Achèvement de la première phase du plan de forage, y compris tous les travaux de génie civil et la construction de la plate-forme de forage sur le site. Avis de mobilisation de l'appareil de forage sous contrat pour commencer le forage du puits de 4 000 mètres de profondeur au cours du mois de février. Obtention d'un financement relais de 3,3 millions d'euros de la part de son principal actionnaire, Danir AB, afin de garantir l'avancement du projet.

Real Estate Investors PLC - Fonds d'investissement basé à Birmingham avec un portefeuille de propriétés commerciales - Dans une mise à jour commerciale au 31 décembre, les niveaux d'occupation sont de 83%, légèrement en baisse par rapport aux 85% de l'année précédente. Les revenus locatifs contractuels s'élèvent à 10,9 millions de livres sterling en 2023, en baisse par rapport aux 12,6 millions de livres sterling en 2022. Une location importante doit être achevée en avril 2024, ce qui améliorera le taux d'occupation actuel à environ 86 % et augmentera le revenu locatif contractuel à 11,2 millions de livres sterling. Souligne les niveaux solides de recouvrement des loyers avec un recouvrement global des loyers pour 2023 de 99,82%. Compte tenu de la forte décote actuelle entre le cours de l'action et la valeur liquidative, le conseil d'administration conclut qu'il va procéder à une vente stratégique ordonnée du portefeuille au cours des trois prochaines années, dans le but de maximiser le rendement du capital pour les actionnaires. Les actifs seront vendus individuellement, sous forme de portefeuilles plus petits ou dans le cadre d'une vente de l'ensemble du portefeuille, la priorité initiale étant le remboursement de la dette.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société de développement, de production et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - Fournit une mise à jour opérationnelle au 31 décembre. Les recettes annuelles devraient, conformément aux prévisions, dépasser 118 millions USD en 2023, contre 199,7 millions USD en 2022, en raison de la baisse anticipée de la production et des prix moyens des produits relativement plus bas. Prévoit une production journalière moyenne du champ de Chinarevskoye pour 2024 de l'ordre de 7 000 à 8 000 bpj.

Literacy Capital PLC - société fiduciaire basée à Londres et spécialisée dans les investissements à long terme dans des entreprises privées britanniques - annonce un rendement total de 1,6 % pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une augmentation de 4,6 millions de livres sterling ou de 7,7 pence par action. Cela porte la valeur nette d'inventaire par action à 500,4 pence, contre 492,8 pence à la fin du troisième trimestre. BOOK et la majorité des entreprises en portefeuille continuent de bien se comporter, malgré des conditions macroéconomiques plus difficiles au Royaume-Uni au cours du second semestre 2023. L'accent reste mis sur la création de valeur à long terme, plutôt que sur les objectifs à court terme. Les rentrées de fonds au quatrième trimestre se sont élevées à 22,2 millions de livres sterling, soit le montant le plus élevé jamais enregistré au cours d'un trimestre dans l'histoire de Literacy.

HealthBeacon PLC - Développeur de dispositifs et de logiciels pour la gestion des médicaments critiques et chroniques, basé à Dublin - Mises à jour sur le processus d'examen que la société traverse actuellement. L'examinateur a organisé des réunions de tous les membres et créanciers le 24 janvier dans le but d'examiner et de voter sur un plan d'arrangement pour permettre à la société de survivre en tant qu'entreprise en activité. Les cinq catégories de créanciers ont voté en faveur du plan. L'assemblée des membres a voté pour le rejet des propositions, bien qu'une majorité en nombre, mais pas en valeur, ait voté pour le plan. L'audience de la Haute Cour visant à sanctionner le plan devrait se tenir d'ici la fin de la semaine prochaine.

