La Chine met en place une nouvelle entité qui regroupe les producteurs nationaux de pétrole et d'autres entreprises publiques pour rechercher des réserves de pétrole et de gaz ultra-profondes et s'attaquer aux ressources non conventionnelles plus difficiles à extraire, a déclaré lundi le groupe énergétique d'État CNPC.

Cette initiative répond à l'appel lancé par le président Xi Jinping pour que le secteur dispose de "nouvelles forces productives" qui contribueront à la sécurité énergétique du pays, a indiqué la CNPC sur son site web.

Outre CNPC et Sinopec, les deux principaux producteurs de pétrole et de gaz du pays, le nouvel organe rassemble sept autres groupes d'État, dont China Aerospace Science and Industry Corp, le groupe sidérurgique Baowu, le constructeur d'équipements Sinomach, Dongfang Electric Group et Minmetals.

"Il s'agit de rassembler sagesse et force pour construire conjointement une chaîne industrielle allant de l'exploration du pétrole et du gaz ultra-profonds à l'ingénierie en passant par le développement", a déclaré la CNPC.

Le groupe forera des ressources conventionnelles dans des puits très profonds qui s'étendent jusqu'à 10 000 mètres (6,21 miles) sous la surface dans des endroits comme la région du bassin de Tarim au nord-ouest du Xinjiang, où CNPC et Sinopec sont des acteurs majeurs. Elle cherchera également à exploiter les ressources profondes en pétrole de schiste et en gaz de houille.

La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde et dépend des importations pour près des trois quarts de ses besoins. Elle a investi des milliards de dollars pour maintenir sa production nationale de pétrole brut à plus de 4 millions de barils par jour, un niveau jugé nécessaire pour alimenter les activités manufacturières et les services militaires.

Des années d'efforts de la part des majors pétrolières de l'État pour forer plus profondément à terre et accélérer le développement des gisements de pétrole offshore ont permis une croissance de la production de 2 % par an depuis 2018.

Cela dit, les entreprises publiques doivent faire face au déclin de la production des grands gisements arrivés à maturité. Elles sont également confrontées aux défis géologiques et financiers de l'extraction du pétrole et du gaz de schiste.