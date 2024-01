Des responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d'aider à mettre un terme aux attaques des Houthis, soutenus par l'Iran, contre des navires en mer Rouge, sous peine de nuire aux relations commerciales avec Pékin, ont déclaré quatre sources iraniennes et un diplomate au fait de la question.

Les discussions sur les attaques et le commerce entre la Chine et l'Iran ont eu lieu lors de plusieurs réunions récentes à Pékin et à Téhéran, ont déclaré les sources iraniennes, refusant de fournir des détails sur la date de ces réunions ou sur les personnes qui y ont participé.

En gros, la Chine dit : "Si nos intérêts sont lésés d'une manière ou d'une autre, cela aura des répercussions sur nos affaires avec Téhéran. Dites donc aux Houthis de faire preuve de retenue", a déclaré un responsable iranien informé des discussions, qui a parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat.

Les attaques, dont les Houthis affirment qu'elles visent à soutenir les Palestiniens de Gaza, ont fait grimper le coût du transport maritime et des assurances en perturbant une route commerciale essentielle entre l'Asie et l'Europe, largement empruntée par les navires en provenance de Chine.

Les responsables chinois n'ont toutefois pas fait de commentaires ou de menaces spécifiques sur la manière dont les relations commerciales entre Pékin et l'Iran pourraient être affectées si les attaques des Houthis portaient atteinte aux intérêts de ce pays, ont déclaré les quatre sources iraniennes.

Bien que la Chine soit le premier partenaire commercial de l'Iran depuis dix ans, leurs relations commerciales sont déséquilibrées.

Les raffineurs chinois, par exemple, ont acheté plus de 90 % des exportations de brut iranien l'année dernière, selon les données de suivi des pétroliers de la société d'analyse commerciale Kpler, car les sanctions américaines ont éloigné de nombreux autres clients et les entreprises chinoises ont profité de rabais importants.

Le pétrole iranien ne représente toutefois que 10 % des importations chinoises de brut et Pékin dispose d'un large éventail de fournisseurs susceptibles de combler les déficits en provenance d'autres pays.

Les sources iraniennes ont déclaré que Pékin avait clairement fait savoir qu'il serait très déçu par Téhéran si des navires liés à la Chine étaient touchés ou si les intérêts du pays étaient affectés de quelque manière que ce soit.

Mais si la Chine est importante pour l'Iran, Téhéran a également des mandataires à Gaza, au Liban, en Syrie et en Irak, en plus des Houthis au Yémen, et ses alliances et priorités régionales jouent un rôle majeur dans sa prise de décision, a déclaré l'un des initiés iraniens.

Interrogé sur la tenue de réunions avec l'Iran pour discuter des attaques en mer Rouge, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré : "La Chine est un ami sincère de l'Iran : "La Chine est un ami sincère des pays du Moyen-Orient et s'est engagée à promouvoir la sécurité et la stabilité régionales et à rechercher le développement et la prospérité communs.

"Nous soutenons fermement les pays du Moyen-Orient dans le renforcement de leur indépendance stratégique et dans l'unité et la collaboration pour résoudre les problèmes de sécurité régionale", a déclaré le ministère à Reuters.

Le ministère iranien des affaires étrangères n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

AXE DE LA RÉSISTANCE

Les frappes militaires menées ce mois-ci par les forces américaines et britanniques contre des cibles houthies au Yémen n'ont pas permis de mettre un terme aux attaques contre la navigation menées par le groupe, qui contrôle une grande partie du Yémen, notamment la capitale Sanaa et une grande partie de la côte de la mer Rouge, près du détroit de Bab al-Mandab.

Les Houthis, qui sont apparus dans les années 1980 en tant que groupe armé s'opposant à l'influence religieuse sunnite de l'Arabie saoudite au Yémen, sont armés, financés et entraînés par l'Iran et font partie de son "axe de la résistance" anti-occidental et anti-israélien.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré que Washington avait demandé à la Chine d'utiliser son influence sur l'Iran pour la persuader de freiner les Houthis, notamment lors des conversations que le secrétaire d'État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont eues ce mois-ci avec un haut responsable du Parti communiste chinois, Liu Jianchao.

Un haut responsable iranien a déclaré que si les responsables chinois ont discuté en détail de leurs préoccupations lors des réunions, ils n'ont jamais mentionné de demande de la part de Washington.

Le 14 janvier, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à la fin des attaques contre les navires civils en mer Rouge - sans nommer les Houthis ni mentionner l'Iran - et au maintien des chaînes d'approvisionnement et de l'ordre commercial international.

Victor Gao, professeur à l'université chinoise de Soochow, a déclaré que la Chine, en tant que première nation commerçante du monde, était touchée de manière disproportionnée par les perturbations du trafic maritime et que le rétablissement de la stabilité en mer Rouge était une priorité.

Toutefois, M. Gao, ancien diplomate chinois et conseiller du géant pétrolier Saudi Aramco, a déclaré que Pékin considérerait le traitement des Palestiniens par Israël comme la cause première de la crise de la mer Rouge et ne souhaiterait pas attribuer publiquement la responsabilité aux Houthis.

Un porte-parole du département d'État américain a refusé de commenter les discussions bilatérales entre l'Iran et la Chine sur cette question.

Un diplomate au fait de la question a déclaré que la Chine s'était entretenue avec l'Iran à ce sujet, mais qu'il n'était pas certain que Téhéran prenne au sérieux les conseils de Pékin.

Deux responsables du gouvernement yéménite, ennemi des Houthis, ont déclaré qu'ils savaient que plusieurs pays, dont la Chine, avaient cherché à influencer l'Iran pour qu'il mette au pas les Houthis.

Les analystes Gregory Brew, de l'Eurasia Group, et Ali Vaez, de l'International Crisis Group, ont déclaré que la Chine pouvait exercer une influence sur l'Iran en raison de ses achats de pétrole et parce que l'Iran espérait attirer davantage d'investissements directs chinois à l'avenir.

Cependant, tous deux ont déclaré que la Chine avait jusqu'à présent été réticente à utiliser son influence, et ce pour plusieurs raisons.

"La Chine préfère se passer des États-Unis qui protègent la liberté de navigation en mer Rouge en saignant le nez des Houthis", a déclaré M. Vaez, ajoutant que Pékin était également conscient que l'Iran n'exerçait pas un contrôle total sur ses alliés yéménites.

L'INFLUENCE N'EST PAS ABSOLUE

Le porte-parole des Houthis, Mohammed Abdulsalam, a déclaré jeudi que l'Iran n'avait à ce jour transmis aucun message de la part de la Chine concernant la réduction des attaques.

"Ils ne nous informeront pas d'une telle demande, d'autant plus que la position déclarée de l'Iran est de soutenir le Yémen. L'Iran a condamné les frappes américano-britanniques sur le Yémen et considère que la position du Yémen est honorable et responsable", a-t-il déclaré.

Les quatre sources iraniennes ont déclaré qu'il n'était pas certain que l'Iran prenne des mesures à la suite des discussions avec Pékin.

L'enjeu est de taille pour l'Iran, car la Chine est l'une des rares puissances capables de fournir les milliards de dollars d'investissements dont Téhéran a besoin pour maintenir la capacité de son secteur pétrolier et maintenir son économie à flot.

L'influence de la Chine s'est manifestée en 2023 lorsqu'elle a facilité la conclusion d'un accord entre l'Iran et son rival régional, l'Arabie saoudite, pour mettre fin à des années d'hostilités.

Cependant, bien qu'il existe des liens économiques solides entre la Chine et l'Iran, l'influence de Pékin sur les décisions géopolitiques de Téhéran n'est pas absolue, a déclaré l'un des initiés iraniens.

Certains membres du pouvoir iranien ont remis en question la valeur du partenariat avec Pékin, soulignant la faiblesse relative des volumes d'échanges et d'investissements non pétroliers depuis que la Chine et l'Iran ont signé un accord de coopération d'une durée de 25 ans en 2021.

Les médias d'État iraniens affirment que les entreprises chinoises n'ont investi que 185 millions de dollars depuis lors. Les médias d'État ont également déclaré l'année dernière que les exportations non pétrolières iraniennes vers la Chine ont chuté de 68 % au cours des cinq premiers mois de 2023, tandis que les importations iraniennes en provenance de Chine ont augmenté de 40 %.

En revanche, les entreprises chinoises se sont engagées l'année dernière à investir des milliards en Arabie saoudite après que les deux pays ont signé un partenariat stratégique global en décembre 2022.

Deux des initiés iraniens ont déclaré que si la Chine ne pouvait être ignorée, Téhéran avait d'autres priorités à prendre en compte et que ses décisions étaient influencées par un ensemble complexe de facteurs.

"Les alliances et les priorités régionales ainsi que les considérations idéologiques contribuent de manière significative aux décisions de Téhéran", a déclaré l'une de ces personnes.

La deuxième personne a déclaré que les dirigeants iraniens devaient adopter une stratégie nuancée en ce qui concerne la guerre de Gaza et les attaques des Houthis, et que Téhéran n'abandonnerait pas ses alliés.

Le rôle de l'Iran en tant que leader de son "axe de résistance" - qui comprend les Houthis, le Hezbollah libanais, le Hamas et les milices en Irak et en Syrie - doit être mis en balance avec la nécessité d'éviter de se laisser entraîner dans une guerre régionale à propos de Gaza, ont déclaré les sources iraniennes.

Les messages de Téhéran aux Houthis - et à leur sujet - nécessitaient de pouvoir nier l'étendue de son contrôle sur eux, mais aussi de pouvoir revendiquer une partie du mérite de leurs actions anti-israéliennes, a déclaré l'une de ces personnes.

(Reportage de Parisa Hafezi à Dubaï et Andrew Hayley à Pékin ; Reportage complémentaire de Samia Nakhoul à Dubaï, Trevor Hunnicutt, Humeyra Pamuk, Arshad Mohammed et Matt Spetalnick à Washington, Mohammed Alghobari à Aden, et Greg Torode à Hong Kong ; Rédaction de Parisa Hafezi ; Rédaction d'Estelle Shirbon et David Clarke)